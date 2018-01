Terceiro triunfo seguido x voltar a vencer: Manchester United visita Burnley pela Premier League

Tem promessa de jogo acirrado pela 24ª rodada da Premier League! Neste sábado (20), às 13h (de Brasília), Burnley e Manchester United se enfrentam no Turf Moor. Sem vencer desde a 17ª rodada, os donos da casa não possuem o retrospecto a seu favor - ganharam apenas um dos seus últimos 24 jogos contra o United em todas as competições -, enquanto os Red Devils estão invictos em seus últimos cinco jogos fora de casa na PL.

O Burnley está em sétimo lugar com 34 pontos, uma campanha estável e surpreendente no campeonato inglês, encontra-se na frente de Leicester, Everton, Watford e West Ham - clubes que fizeram investimento muito maior para essa temporada. O clube ainda sonha com uma vaga na Europa League, ainda que esteja distante - 10 pontos de diferença para o atual quinto colocado Tottenham.

Para tornar o sonho possível, o Burnley fará um jogo duro com a estrelada equipe de Manchester - atual vice-líder do certame com 50 pontos -, esse que será o centésimo jogo do comandante Sean Dyche pela Premier League. Os Clarets perderam os seus três jogos em 2018, o último para o Crystal Palace por 1 a 0 fora de casa. Já os visitantes, ganharam o seu jogo mais recente em casa de forma autoritária por 3 a 0 frente o Stoke City e vão novamente em busca de reduzir a diferença para o líder Manchester City.

Na última vez que as equipes se enfrentaram, empate emocionante em Old Trafford, com direito a um golaço de falta de Steven Defour e atuação decisiva de Jesse Lingard, que marcou dois gols na ocasião e evitou a derrota do United no Teatro dos Sonhos. As lesões tem atrapalhado a equipe do Burnley, que não poderá contar com Walters, Ward e Wood para essa partida e ainda terá Arfield como dúvida para o embate, porém, a equipe não costuma dar vida fácil aos advérsários quando está em seus domínios, portanto a espectativa é de novamente um jogo disputado até os minutos finais.

O Manchester United por sua vez, permanece com Bailly e Ibrahimovic no departamento médico, os jogadores ainda ganharam a companhia de Daley Blind, que teve lesão confirmada por Mou na coletiva dessa sexta-feira. Os Red Devils tentam repetir na temporada 17-18 o que realizaram em 1996, quando estavam a 12 pontos do líder Newcastle após 23 rodadas e conseguiram se sagrar campeões ao fim da temporada. A diferença no momento é exatamente a mesma, porém o líder e as circunstâncias sao muito diferentes.

Promessa de grande duelo tático por parte dos comandantes. (Foto: Lindsey Parnaby/Getty Images)

Para nao estagnar no campeonato e seguir com a boa campanha, Burnley tenta primeira vitória no ano

Após meia temporada de ótimos resultados, os Clarets não tem conseguido realizar boas partidas, equipe de Dyche marcou apenas 1 gol em 2018 e ainda não conseguiu pontuar no campeonato após a virada de ano. Um retrospecto que pode trazer confiança ao time é de que todos os treinadores que completaram seu centésimo jogo diante do United, saíram de campo vitoriosos. Antes de entrar nessa sequência de seis jogos sem vencer pela PL - 7 somando outras competições - o Burnley havia vencido 6 de seus 8 jogos no certame até empatar em 0 a 0 com o Brighton.

Os comandados de Sean irão tentar explorar os mesmos espaços deixados pelo sistema de Mourinho no último confronto, quando a equipe atual de forma muito organizada e por pouco não saiu vitoriosa da cidade de Manchester. O treinador comentou sobre a situação que imagina para o confronto e ainda frizou a dificuldade de jogar a Premier League.

'Ganhar na Premier League é maravilhoso, porque não é facil, e se você ganhar contra os grandes clubes, é melhor ainda, não só para mim como treinador, mas para os jogadores e os torcedores, eles gostam muito [..] As margens são estreitas. Quando jogamos contra eles eu disse que as margens estavam apertadas, tivemos uma boa atuação pelo lado direito deles e queremos voltar a fazer isso".

Burnley tenta triunfar contra o United (Foto: Alex Livesey/Getty Images)

Sem sofrer gols em 2018, United tenta emplacar sequência positiva na temporada

Em meio a negociação com Alexis Sanchéz, e buscando uma sequência de vitórias na temporada sem sofrer gols, os Red Devils não pouparam esforços para saírem vitoriosos do Turf Moor. Esperando mais uma atuação de seu craque Paul Pogba, os vice-líderes da Premier League já fizeram 5 gols neste ano e estão há 3 jogos sem sofrer gols - última vez foi justamente contra o próprio Burnley.

Com a volta de Ashley Young, ficou a dúvida se Luke Shaw perderia a vaga na lateral. Porém, na coletiva dessa sexta (19), José enalteceu o inglês, salientando que nao enxerga melhores opções no mercado do que ele.

"Luke tem jogado muito bem, estou muito feliz. Eu olho pro mercado e sinceramente não vejo opcçoes melhores."

Com um ótimo retrospecto fora de casa nos últimos cinco jogos (4 vitórias e 1 empate), marcando pelo menos 2 vezes em cada uma, o United também busca vôos maiores nesta temporada, visto que as oitavas-de-final da Champions League se aproximam e a equipe precisa estar confiante até a chegada da partida - a qual ocorre no dia 21 de fevereiro -, para isso, outra vitória no campeonato é de grande importância, pois como disse Mourinho em entrevista após a última vitória "o que nos interessa é ganhar todos os jogos". Dessa forma, os torcedores dos Diabos Vermelhos esperam assistir por mais uma grande atuação das suas estrelas, uma vez que jogar nos domínios do Burnley é sempre tarefa difícil - na última vez que se enfrentaram em Turf Moor, vitória por 2 a 0 do clube vermelho de Manchester.

Lingard (esq) é uma das esperanças da torcida. (Foto: Martin Rickett PA Images/Getty Images)

O que dizem os técnicos:

Sean Dyche comentou ainda sobre a situação do Burnley na competição, quanto a situação do elenco e a campanha do clube.

"Um jogo e uma corrida mudam muito rápido, você deve aproveitar isso. Essa é a primeira queda que tivemos, se você olhar todos os outros clubes desconsiderando o top six, verá que todos tiveram momentos como o nosso, alguns que estão lutando na parte de baixo, tiveram três ou quatro momentos como esse".

Ele ainda falou sobre a dificuldade do campeonato e os desfalques do time:

"Isto é como é difícil a Premier League. Pensar que teríamos uma temporada inteira de bons momentos é altamente improvável, você quer se proteger disso e ter um período onde tem bons resultados a todo momento [...] Existem lesões, suspensões, os adversários, você tem que ter decisões, o campeonato é muito difícil. Não signfica aceitar a situação, e sim olhar o contexto", salientou o treinador.

José Mourinho fez questão de elogiar os adversários e se esquivou de perguntas sobre Alexis e sua provável vinda para o United.

"Eles (Burnley) estão indo muito bem, só olhar os pontos na tabela, estão estáveis, em posição alta na competição e longe do rebaixamento. Eles jogam muito bem no estilo deles, você gostando ou não, são bons no que fazem, especialmente em casa, são um oponente muito difícil".

Sobre o chileno, não mencionou nada sobre a situação do negócio envolvendo o jogador:

"Não há nada novo, acho que todos sabem como as coisas estão, ainda mais quando o treinador do Arsenal fala da forma como falou. Eu posso falar do jogador, da qualidade dele se um dia o contratarmos, mas por enquanto ele é jogador do Arsenal e o Mkhitaryan é nosso jogador. Não há nada que possa dizer que vai ou não acontecer. Estou focado no jogo."