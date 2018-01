Saiba tudo sobre Freiburg x RB Leipzig, pela 19ª rodada da Bundesliga

O confronto entre Freiburg e RB Leipzig pode ser a grande oportunidade para um dos times avançar na tabela e terminar a 19ª da Bundesliga 2017-2018 numa boa posição. A partida ocorrerá neste sábado (20), às 12h30 (horário de Brasília), no Schwarzwald-Stadion.

Na última partida, o Freiburg ficou no empate de 1 a 1 contra o Eintracht Frankfurt, estacionando na tabela. Já o RB Leipzig conseguiu uma bela vitória diante do Schalke 04 numa disputa pela vice-liderança, ganhando por 3 a 1. No primeiro encontro das equipes, na segunda rodada, o Bulli venceu por 4 a 1 no jogo em que a Raposa começou ganhando.

Manter a série invicta

Mesmo estando na parte de trás da tabela, em 14º lugar com 20 pontos, o Freiburg está a seis jogos invicto no campeonato. Jogando dentro dos seus domínios, a equipe da floresta negra tentará continuar o trabalho para não tomar gols e quebrar a série de jogos sem perder.

Mais uma vez o técnico Christian Streich não contará com o trio Philipp Lienhart, Florian Niederlechner e Mike Frantz, lesionados, além de Yoric Ravet fora por problemas no tendão de aquiles. Deve escalar Nils Petersen para começar o jogo, garantindo a força ofensiva das raposas.

Permanecer na vice-liderança

O Leipzig está com 31 pontos, atrás do líder Bayern de Munique por 13 pontos, mas luta diretamente com Borussia Dortmund e Schalke 04, ambos com 30. Para continuar em segundo lugar na tabela, precisa vencer o confronto fora da casa.

Para isso, não contará com a ausência de Naby Keita, suspenso depois de levar o quinto cartão amarelo, mas deve confiar as fichas na estrela de Timo Werner para se consolidar na vice-liderança. O treinador Ralph Hasenhüttl também não contará com os contundidos Emil Forsberg e Marcel Halstenberg.

Curiosidades

- Freiburg está invicto em seis jogos da Bundesliga, três vitórias e três empates. Essa é a série mais longa do clube sem derrota há quase seis anos.

- Freiburg só concedeu seis gols em casa, sendo o terceiro a menos tomar gols em casa no campeonato.

- Entretanto, o time da Floresta Negra nunca conseguiu mais que um ponto em confrontos contra o Leipzig.

- Sete dos últimos nove gols de Friburgo vieram de bola parada, já o Leipzig concedeu seis dos seus últimos sete gols de bolas paradas.

- Leipzig não ganhou fora de casa em quatro jogos, duas derrotas e dois empates, esse é o período mais longo sem vitórias fora de casa em sua curta história da Bundesliga.

- O atacante do RB Timo Werner marcou oito gols em sete jogos contra Freiburg, mais do que contra qualquer outro clube.