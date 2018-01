Saiba tudo sobre Mainz 05 x Stuttgart, pela 19ª rodada da Bundesliga

A 19ª rodada da Bundesliga terá nesse sábado (20) um importante duelo na parte de baixo da tabela. O Stuttgart, 13º colocado com 20 pontos, visitará o Mainz 05, 15º na classificação com 17 pontos, um a mais que o primeiro time da zona de playoff, o Werder Bremen. As duas equipes se enfrentaram recentemente pela terceira rodada da DFB Pokal, com vitória do Mainz pelo placar de 3 a 1. No confronto do primeiro turno, vitória dos suábios pela diferença mínima, com gol do zagueiro Holger Badstuber.

Desfalques e jejum de vitórias

O treinador Sandro Schwarz tem uma crise de lesões na zaga para lidar. Abdou Diallo é uma dúvida com um problema muscular, enquanto que Niko Bungert também não está apto para a partida. Já no gol, Robin Zentner continua, visto que René Adler encontra-se em fase final de sua recuperação de lesão no tendão. Jean-Philippe Gbamin, volante, poderia atuar improvisado na defesa, assim como fez na derrota de 3 a 2 na semana passada diante do Hannover, porém, terá de suprir a ausência de Danny Latza também fora, por conta de uma lesão no ombro.

O Mainz não vence pela Bundesliga desde o 1 a 0 diante do Colônia em novembro do ano passado. De lá para cá, foram quatro derrotas e dois empates nas últimas seis partidas, que conquistou suas quatro vitórias na competição jogando em seu estádio, a OPEL Arena. A equipe tem a terceira pior defesa da competição com 31 gols sofridos, superada apenas pelo Colônia (33) e Freiburg (32).

Em busca da primeira vitória fora de casa

Hannes Wolf não tem novas preocupações e é provável que continue com Benjamin Pavard no papel de ala direita, mantendo o esquema com 3-5-2. O recém contratado Mario Gómez, que retorna ao clube onde conquistou a Bundesliga na temporada 2006/07, foi autor do gol que acabou com a sequência de maus resultados da equipe na última semana, diante do Hertha Berlin, onde os suábios venceram pela diferença mínima jogando na Mercedez Benz Arena. Os desfalquer certão são o do atacante português Carlos Mané (lesão na coxa) e do defensor Matthias Zimmerman (ligamentos).

O Stuttgart não venceu fora de casa na atual edição da Bundesliga. Em suas nove partidas atuando fora de seus domínios, foram oito derrotas e apenas um empate, diante do Hannover, pela 13ª rodada da competição, sendo a equipe com o pior aproveitamento como visitante na Bundesliga. Na conferência antes do jogo contra o Mainz, Wolf fez questão de frizar que era o momento ideal para os primeiros três pontos de seu time jogando fora de seus domínios, diante de um rival extremamente ameaçado. Os suábios não conquistam uma vitória em Mainz desde 2005.

Curiosidades

- Mainz está a seis jogos da Bundesliga sem vitória (dois empates e quatro derrotas);

- Os 05ers perderam seus últimos cinco duelos contra equipes recém promovidas da 2.Bundesliga, incluindo o da última rodada contra o Hannover;

- As quatro vitórias do Mainz nesta temporada foram jogando em casa;

- O Stuttgart quebrou sua sequência de seis jogos (contando a partida da Pokal diante do Mainz) batendo o Hertha Berlin, no retorno após a pausa de inverno;

- Os suábios só conquistaram um ponto fora de casa na Bundesliga. Até o lanterna Colônia conquistou mais pontos fora de seus domínios (dois pontos, de empates contra Hannover e Schalke 04);

- Anthony Ujah, trazido pelo Mainz neste inverno, após passagem pelo futebol chinês marcou seu último gol da Bundesliga contra o Stuttgart em uma goleada por 5 a 2 pelo Werder Bremen em 2 de maio de 2016. O nigeriano marcou cinco golos em seis jogos contra os suábios, mais do que contra qualquer outro clube.