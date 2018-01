Saiba tudo sobre Wolfsburg x Eintracht Frankfurt, pela 19ª rodada da Bundesliga

Os onze empates conquistados pelo Wolfsburg em 18 jogos da Bundesliga deixam os Lobos fora da zona de rebaixamento, mas mantém o time pressionado na competição nacional. Neste fim de semana, o clube encara o Eintracht Frankfurt na Volkswagen Arena, a partir das 12h30 deste sábado (20), pela 19ª rodada do Campeonato Alemão. As Águias também lutam pelo resultado positivo para ficar mais próximo das seis primeiras colocações, que garantem classificação aos torneios europeus.

Muitas lesões de um lado...

Embora tenha praticamente dois terços de seus jogos na Bundesliga, o Wolfsburg conquistou um ponto importante longe de casa. A equipe suportou a pressão e ficou no zero contra o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park. Agora, no primeiro jogo diante de sua torcida em 2018, o objetivo é conseguir três pontos e mudar um pouco o panorama. Em vez de muitos empates, a meta é atingir uma sequência boa de vitórias.

Para o jogo, o técnico Martin Schmidt tem um sério problema: a quantidade de jogadores importantes no departamento médico. Estão fora os defensores John Brooks, os volantes Camacho e Blaszczykowski, além dos atacantes Osimhen e Brekalo. Todos estão lesionados e não entram em campo nesse fim de semana.

Muitas lesões do outro

Se as lesões prejudicam a montagem do time titular do Wolfsburg, o Eintracht Frankfurt sofre do mesmo problema e contam com a ausência de peças importantes do elenco para a rodada deste fim de semana. Ao todo, são seis jogadores fora: os defensores David Abraham e Marco Russ, os meio-campistas Besuschkow e Jonathan de Guzman, além dos atacantes Meier e Mandela.

Com esses desfalques em todos os setores do campo, as Águias buscam a primeira vitória após a pausa de inverno. No fim de semana passado, o time empatou com o Freiburg em casa e busca a recuperação. A equipe soma 27 pontos e ocupa a nona posição, três pontos atrás do Borussia Dortmund, quarto colocado.

Curiosidades

- Em nove jogos como mandante na temporada, o Wolfsburg venceu apenas dois;

- Nos últimos quatro duelos contra o Eintracht Frankfurt, o atacante dos Lobos Didavi balançou as redes pelo menos uma vez;

- O goleiro do Wolfsburg, Casteels, venceu os quatro últimos jogos na Bundesliga contra o Frankfurt e sofreu apenas um gol;

- Eintracht Frankfurt tem uma sólida campanha como visitante – a segunda melhor, atrás apenas do líder Bayern de Munique;

- Nunca houve um empate sem gols quando o confronto aconteceu em Wolfsburg.