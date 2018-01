Saiba tudo sobre Hoffenheim x Bayer Leverkusen, pela 19ª rodada da Bundesliga

Na Bundesliga, a briga por vaga nas competições europeias está bastante acirrada. No começo da tarde deste sábado (20), Hoffenheim e Bayer Leverkusen disputam confronto direto com o objetivo de melhorarem seus desempenhos e voltar a ficar na zona de classificação à Uefa Champions League. O jogo será disputado na Rhein-Neckar-Arena, válido pela 19ª rodada do Campeonato Alemão.

Excelento retrospecto como mandante a fim de anular inconstância

A campanha do Hoffenheim é de altos e baixos na atual temporada. Embora não tenha despencado em nenhum momento para a parte de baixo da tabela de classificação, os comandados de Julian Nagelsmann não conseguiram embalar uma sequência grande de resultados positivos, o que aconteceu em anos anteriores. Ainda assim, o bom retrospecto em casa pode ajudar o time nessa semana. Foi apenas uma derrota em casa e sete gols sofridos dentro de seus domínios.

No jogo deste fim de semana, Nagelsmann certamente não poderá contar com o meia Demirbay, com lesão na coxa. Além de um dos atletas importantes do elenco, dois atletas têm condição duvidosa e suas presenças em campo serão confirmadas ou não momentos antes da partida começar: o meia Geiger e o atacante Amiri. Enquanto o primeiro tem mais chances de entrar em campo, o segundo tem remotas possibilidades.

Boas estatísticas como visitante

Se o Hoffenheim tem bons números como mandante, o Bayer Leverkusen não fica atrás quando o assunto é o desempenho fora de casa. Os Leões têm o terceiro melhor ataque da Bundesliga, com 35 gols marcados – atrás apenas de Bayern de Munique e Borussia Dortmund (40), além de ter uma média de quase dois gols por jogo quando atua longe da BayArena.

O técnico Heiko Herrlich deve contar com praticamente todo o seu elenco. O único desfalque é o meia Yurchenko. O chileno Aránguiz deve voltar à titularidade no meio de campo, enquanto o quarteto ofensivo formado por Bailey, Havertz, Volland e Brandt permanece como a esperança de gols por parte da equipe rubro-negra.

Curiosidades

- Hoje no Bayer Leverkusen, o atacante Kevin Volland conhece bem o Hoffenheim. Com os Hoffs, atuou em 132 jogos e marcou 33 gols;

- A primeira derrota do Hoffenheim na história da Bundesliga foi justamente contra o Leverkusen, em agosto de 2008. A primeira vitória dos Hoffs diante do Bayer em casa aconteceu na temporada passada;

- O Bayer Leverkusen balançou as redes em pelo menos uma oportunidade nos últimos 23 jogos e pode igualar um recorde do próprio clube se marcar neste fim de semana;

- Após ser derrotado pelo Bayern de Munique na semana passada, o Bayer Leverkusen pode começar um ano com derrotas consecutivas pela primeira vez em 14 anos;

- Os Leões não perdem como visitantes há seis rodadas, a melhor sequência nos últimos sete anos.