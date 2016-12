Mainz 05 se despede da Europa League com vitória sobre Qabala

Na Opel Arena, o Mainz 05 recebeu o Qabala pelo encerramento da sexta rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2016/17. Nesta quinta-feira (8), as duas equipes já não tinham mais chances de classificação e jogaram apenas para cumprir tabela pelo Grupo C. O time alemão queria terminar esta fase de forma digna diante da sua torcida e enfrentou um adversário que foi a pior equipe do grupo e não tinha vencido um jogo sequer.

Os mandantes foram melhores e venceram por 2 a 0, com gols marcados por Hack e De Blasis. O resultado deixou o Mainz na terceira colocação com nove pontos. Já o time azere terminou na ultima colocação com nenhum ponto marcado.

A próxima partida do Mainz 05 é contra o Borussia M’gladbach, no Borussia Park, domingo (11), pela Bundesliga. Enquanto que o Qabala recebe o Olimpik Baku pela Copa Azere na próxima terça-feira (13).

Atuando com uma equipe mista, os donos da casa abriram o marcador aos 29 minutos em cobrança de escanteio batida por Fabián Frei. O suíço levantou na cabeça de Stefan Bell, o capitão cabeceou, a defesa fez a intervenção e a sobra ficou para o outro zagueiro, Hack, que arriscou de canhota e mandar no ângulo do goleiro Bezotosny. Deixando sua equipe em vantagem no marcador.

Depois, os alemães fizeram o segundo gol aos 40 minutos: Jairo Samperio deu ótimo passe para Donati, o lateral italiano se livrou do marcador e cruzou a bola na cabeça do baixinho De Blasis, o argentino subiu sem marcação e mandou no canto direito do goleiro bósnio, aumentando para o time alemão.

Na etapa final, o time mandante ainda criou boas oportunidades de aumentar o marcador. O brasileiro André Ramalho perdeu de frente com o goleiro ao arriscar mal. Outro que perdeu foi Samperio teve duas chances de aumentar, mas desperdiçou ambas. A equipe se despediu do torneio e diante de seu torcedor com a vitória digna e agora voltar às atenções para Bundesliga.