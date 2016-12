Schalke 04 é derrotado pelo Red Bull Salzburg e perde invencibilidade na UEL

Red Bull Salzburg-AUS e Schalke 04 se enfrentaram nessa quinta-feira (8) pela última rodada da fase de grupos da Uefa Europa League, em partida disputada na Red Bull Arena, na Áustria. Os azuis reais, que estavam invictos na competição, acabaram derrotados pelos austríacos, mas já haviam conquistado a liderança do grupo de forma antecipada, enquanto o Salzburg, mesmo com a vitória, acabou desclassificado.

Radu Petrescu (ROM) foi o árbitro responsável pelo duelo, que acabou com vitória do Red Bull Salzburg por 2 a 0, com gols de Schlager e Radosevic.

Schalke começa bem, mas Salzburg sai na frente

O time alemão já havia vencido todos os cinco jogos e já tinha a primeira colocação do grupo assegurada, diante disso, Markus Weinzierl, técnico dos azuis reais, realizou diversas modificações na equipe para encarar o RB Salzburg. O Schalke iniciou bem a partida e tentou imprimir certa pressão na saída de bola da equipe adversária, mas foram os donos da casa que abriram o placar, aos 22’, com Xaver Schlager.

Avdijaj, que estava fazendo sua primeira partida profissional com a camisa do Schalke 04, foi o jogador mais perigoso na etapa inicial por parte do time alemão, criando boas oportunidades e chegando com perigo no ataque, principalmente com finalizações de fora da área. Ainda no final da primeira etapa o brasileiro Junior Caiçara fez boa jogada e deu belo passe para Konoplyanka, mas o arremate do ucraniano foi para fora.

Salzburg suporta pressão e marca nos acréscimos

Os azuis reais voltaram para a etapa complementar dispostos a se manterem invictos na competição, e mais uma vez através de Avdijaj, chegavam com perigo, exigindo boas defesas do arqueiro Stankovic. O time comandado por Weinzierl continuou pressionando a equipe austríaca, mas esbarrava no passe final, enquanto o time mandante defendia bravamente na tentativa de conquistar a vitória no embate.

O técnico do time alemão ainda promoveu as entradas de Sidney Sam e Uchida, jogadores que ficaram muito tempo indisponível, devido a graves lesões e continuaram tentando alcançar o empate, mas o jovem Avdijaj parou mais uma vez no goleiro Stankovic, que realizou uma excelente intervenção para evitar o gol de empate do Schalke.

Já nos minutos finais da partida o Salzburg tentou suportar a pressão imposta pelo Schalke, que chegava com perigo com as investidas do jovem Avdijaj e Sidney Sam, além da presença de Uchiha, que retornava aos gramados após 639 dias, mas que continuavam esbarrando na boa atuação do arqueiro Stankovic e da formação defensiva da equipe austríaca, que se defendia com valentia.

Aos 90+4’ o Schalke teve escanteio a favor e o goleiro Giefer foi para o ataque, tentando ser herói, no entanto a defesa adversária afastou e Radosevic aproveitou para marcar o segundo gol e definir o triunfo do Salzburg, que foi insuficiente para a equipe se classificar para a próxima fase da Europa League, enquanto o Schalke 04, mesmo com a derrota e a perca da invencibilidade, terminou como campeão do grupo e avançou a fase eliminatória da UEL sem dificuldades.