Em confronto direto pelo G-3, Heidenheim leva a melhor e vence Union Berlin

Na Voith-Arena, o Heidenheim recebeu o Union Berlin pela abertura da 16ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, nesta sexta-feira (9). O time do sul da Alemanha, fazendo boa campanha nesta temporada, enfrentou um time que também faz grande campeonato e ambos buscavam se aproximar do G-3, sonhando com uma vaga na primeira divisão da próxima temporada.

Os mandantes foram mais eficientes e venceram por 3 a 0, com gols de Kleindienst, Schnatterer em cobrança de pênalti, e Halloran. Com o resultado, os blau-rot subiram para quarta colocação com 28 pontos. Já o time da capital está uma posição abaixo em quinto com 27 pontos.

A próxima partida do Heidenheim é contra o 1860 Munique, na Allianz Arena. Enquanto que o Union Berlin recebe o Greuther Fürth, no Stadion An den Alten Försterei. As partidas serão realizadas na próxima sexta-feira (16).

O time da casa teve uma boa chance em cobrança de escanteio batida curto por Feick, o lateral tocou para Griesbeck que o devolveu e em seguida cruzar rasteiro, mas o zagueiro Wittek mandou pra fora. Em seguida foi à vez de o capitão Schnatterer arriscar de fora da área, mas sem direção.

Mas aos 34 minutos, os mandantes abriram o marcador numa boa jogada de Strauss. O lateral se livrou do marcador e serviu para Kleindienst arriscar de canhota e mandar no canto esquerdo do goleiro Jensen.

Na etapa final, oHeidenheim fez mais um em cobrança de pênalti aos 12 minutos cometido por Daube em cima de Strauss. Na cobrança, Schnatterer bateu e converteu para sua equipe, aumentando a vantagem no marcador.

O capitão da equipe teve outra chance de marcar mais um, após uma saída errada de Pedersen, o lateral deu nos pés de Verhoek que armou o contra-ataque e serviu o meia-atacante, que arriscou na rede pelo lado de fora. Logo depois, foi a vez de Kleindienst roubar a bola de Kreilach e conduzir até o campo de ataque e arrematar, obrigando Jensen a fazer grande defesa.

Já nos acréscimos, o time marcou o terceiro. Aos 47 minutos, Halloran tabelou com Theuerkauf, o volante devolveu para o australiano mandar de chapa e fechar a conta, decretando mais uma vitória aos blau-rot dentro de casa.

Nuremberg leva a melhor e supera o Fortuna Düsseldorf

O Fortuna Düsseldorf encarou o Nuremberg na Esprit Arena, os rot-weiss buscando se aproximar do pelotão de cima enfrentou uma equipe que buscava a recuperação depois de duas derrotas seguidas.

Os visitantes venceram por 2 a 0 com gols de Burgstaller artilheiro da competição com 13 gols e outro de Matavz. Com o resultado levou o Der Club para décima colocação com 22 pontos. Já os rot-weiss estão em sétimo com 24 pontos.

O próximo jogo do Fortuna Düsseldorf é contra o Erzgebirge Aue no Sparkassen-Erzgebirgsstadion na próxima sexta-feira (16). Enquanto que o Nuremberg recebe o Kaiserslautern no Stadion Nürnberg na próxima segunda-feira (19).

Dynamo Dresden cria oportunidades, mas empata sem gols com Karlsruher

No DDV-Stadion, o Dynamo Dresden jogou contra o Karlsruher, os amarelos, que buscavam se aproximar do G-3, tiveram pela frente um adversário desesperado e que perdeu seu treinador Tomas Oral, demitido.

Os mandantes criaram chances de gols, mas o empate em 0 a 0 continuou. Com o resultado, os amarelos se mantiveram na sexta colocação com 24 pontos. Já os azuis continuam na zona de rebaixamento em décimo sexto com 13 pontos.

A próxima partida do Dynamo Dresden é diante do Arminia Bielefeld, na Schüco Arena, no próximo domingo (18). E o Karlsruher recebe o Eintracht Braunschweig, no Wildparkstadion, no próximo sábado (17).