Frankfurt e Hoffenheim empatam em duelo marcado por muitas faltas

O Eintracht Frankfurt recebeu o Hoffenheim na Commerzbank Arena pela abertura da 14ª rodada da Bundesliga 2016/17, nesta sexta-feira (9). As duas equipes vem fazendo campanhas parecidas nesta temporada brigavam para quem ficava na zona de classificação da UCL.

Em um duelo marcado por muitas faltas a partida não saiu de um empate em 0 a 0. Com o resultado manteve as águias na quinta colocação com 26 pontos. Já os hoffs estão uma posição acima em quarta com a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols.

A próxima partida do Eintracht Frankfurt é contra o Wolfsburg na Volkswagen Arena no próximo sábado (17). Enquanto que o Hoffenheim recebe o Borussia Dortmund na Rhein Neckar Arena na próxima sexta-feira (16).

Buscando entrar no G-4 o time da casa foi pra cima e aos 16 minutos Seferovic fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para Alex Meier que de primeira mandou em cima do goleiro Baumann.

Logo depois os visitantes responderam na bola parada no minuto seguinte em cobrança de escanteio batido por Amiri, a bola viajou a área Hübner desviou de cabeça para o outro zagueiro Süle mandar pra fora.

Por pouco as águias não abriram o marcador aos 24 minutos no arremate de fora da área de Mascarell, o volante espanhol mandou de canhota só que Baumann atento fez boa defesa. Os visitantes tentaram desta vez numa grande jogada, Rupp deu lindo passe para Toljan que arriscou pela rede do lado de fora.

Na melhor chance da primeira etapa foi com as águias e aos 42 minutos Meier recebeu Abraham, o atacante girou e arriscou no cantinho, mas Baumann se esticou e fez linda defesa, evitando o primeiro gol da partida.

E na segunda etapa os donos da casa foram pra cima e aos 26 minutos Chandler serviu para Rebic, o croata que entrou no decorrer da partida mandou de canhota colocada e mandou por cima da meta de Baumann.

No duelo muito violento em boa parte da partida as águias perderam seu lateral Chandler aos 36 minutos após se desentender com Sandro Wagner e deixou sua equipe com um jogador a menos. E o jogo acabou no empate sem gols.