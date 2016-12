Lewandowski marca duas vezes e Bayern goleia Wolfsburg e volta à liderança da Bundesliga

Na Allianz Arena, o Bayern de Munique recebeu o Wolfsburg em jogo válido pela 14ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (10). O time de Munique vinha buscando voltar à liderança da competição e enfrentou um time que vem fazendo péssima temporada e que está bem proximo da zona de rebaixamento.

Os bávaros foram avassaladores e golearam pelo placar de 5 a 0, com gols de Lewandowski duas vezes, Robben, Thomas Müller e Douglas Costa. O resultado colocou o time de Carlo Ancelotti na liderança com 33 pontos. Já os lobos estão em décimo quinto com 10 pontos.

A próxima partida do Bayern de Munique será contra o Darmstadt no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor no próximo domingo (18). Enquanto que o Wolfsburg recebe o Eintracht Frankfurt na Volkswagen Arena no sábado (17).

Robben e Lewandowski marcam na etapa inicial, deixando os bávaros em vantagem

Logo no começo da partida, aos 8 minutos, o time da casa teve sua primeira chance de gol com o lateral Bernat, o espanhol recebeu ótimo passe de Lewandowski e mandou em cima de Benaglio que fez boa defesa. Em seguida foi à vez de Robben que arriscou rasteiro, mas goleiro suíço estava atento e defendeu.

Só que aos 18 minutos os mandantes abrem o placar, Robben tabelou com Lahm, o capitão da equipe devolveu para o holandês que arriscou colocado, sem chances de defesa para Benaglio que só observou.

Não demorou muito para o time da casa marcar o segundo aos 22 minutos Robben acionou Vidal, o chileno arriscou de fora da área a bola desviou em Knoche e sobrou para Lewandowski empurrar para as redes. Atordoados, os lobos tentaram esboçar uma reação e aos 26 minutos Rodriguez cobrou a falta e mandou em cima de Neuer.

A equipe bávara era mais perigosa quando chegava ao campo de ataque e aos 33 minutos Bernat lançou Lewandowski, o atacante cruzou três dedos a bola na cabeça de Müller que mandou sem direção. Em seguida o polonês teve tudo para aumentar o marcador só que a bola desviou em Bruma.

No fim da primeira etapa os visitantes tiveram uma boa chance de descontar, Blaszczykowski levantou na área a bola passou por Mario Gomez e chegou aos pés de Gerhardt, mas o volante arriscou marcado facilitando a defesa de Neuer.

Thomas Müller marca pela primeira vez na temporada e Bayern decreta a goleada

Na etapa final o time da casa continuou em cima e aos 4 minutos Ribery arriscou rasteiro em cima de Benaglio que salvou com os pés. Mas aos 13 minutos fizeram o terceiro gol. Depois de uma saída errada do time visitante, Müller aproveita e arrisca ao gol e Lewandowski no meio do caminho desvia para o gol, tirando as chances de defesa para Benaglio.

Por pouco os lobos não descontaram. Aos 16 minutos, o atacante Mario Gomez recebeu lançamento de Gerhardt e mandou por cima da meta de Neuer.

E Thiago Alcântara quase marcou um golaço. O hispano-brasileiro recebeu de Robben e arriscou colocado, obrigando Benaglio a fazer grande defesa. Finalmente Thomas Müller marcou pela primeira vez na temporada, o camisa 25 minutos após arremate de Robben que arriscou mal a bola sobrou para o jogador deixar sua marca na partida.

Tentando ainda uma reação os visitantes quase marcaram aos 34 minutos Gerhardt cruzou para a área, Mario Gomez recebeu e deu na medida para Caligiuri arriscar em cima de Neuer que fez a defesa.

A equipe mandante quase aumentou num belo chute de Robben de fora da área à bola pegou efeito, mas Benaglio conseguiu espalmar. No fim da partida o brasileiro Douglas Costa deixou o seu gol ao aproveita cruzamento rasteiro na área a bola sobrou livre para o camisa 11 arriscar colocado e marcar um lindo gol.