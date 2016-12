Müller encerra jejum de 11 jogos sem marcar e celebra: "Agora somos líderes"

Na Allianz Arena, Müller comemora fim do jejum (Foto: A.Beier/Getty Images)

Pela 14ª rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique recebeu o Wolfsburg neste sábado (10), na Allianz Arena, em Munique. Diante dos 75 mil torcedores presentes no estádio, os bávaros aplicaram impiedosa goleada nos visitantes, por 5 a 0, com gols de Arjen Robben, Robert Lewandowski, duas vezes, Thomas Müller e Douglas Costa.

Além da vitória elástica, a combinação de resultados desta rodada também foi favorável para o time de Munique, pois com o tropeço do RB Leipizig diante do atual lanterna Ingolstadt, os bávaros reassumiram a liderança da competição. O próximo compromisso do Bayern será no domingo (18), fora de casa, diante do Darmstadt.

Após o confronto, o atacante Thomas Müller conversou com jornalistas na zona mista da Allianz Arena. O atacante, que encerrou um jejum de 11 jogos sem marcar na Bundesliga, celebrou a vitória e consequentemente, o retorno ao topo da tabela. “Agora somos líderes. Certamente nossa festa de Natal essa noite será ótima”, afirmou o jogador, enfatizando. “Nos últimos jogos temos apresentado um futebol muito bom. Agora, queremos alcançar bons resultados nos dois últimos jogos do primeiro turno e em seguida, levar a primeira colocação para nossa árvore de Natal”.

O treinador do Bayern de Munique, Carlo Ancelotti, também concedeu entrevista após a goleada. O italiano comentou o comportamento de Müller na partida. “Estou muito feliz pelo Thomas. Ele sempre faz um bom trabalho em campo. Eu não julgo o desempenho dele apenas pelos gols que marca, pois ele trabalha duro para a equipe”, declarou.

Ancelotti ainda analisou o desempenho da equipe e ressaltou que é possível trabalhar a formação de diversas formas, pelo fato de possuir um plantel muito forte. "Nosso desempenho foi muito bom. Tivemos o controle do jogo após abrirmos o placar e claro, contamos com um pouco de sorte nas finalizações”, disse o treinador, em tom descontraído. “Os jogadores sentiram-se confortáveis com este sistema. Podemos jogar com vários sistemas de jogo", concluiu.