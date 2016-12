Bochum derrota 1860 Munique e volta a vencer depois de quatro jogos na 2. Bundesliga

Google Plus

No Vonovia Ruhrstadion, o Bochum enfrentou o 1860 Munique em partida válida pela 16ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste sábado (10). Os camundongos buscavam voltar a vencer após quatro jogos e enfrentaram um time que faz campanha irregular nesta temporada.

A partida foi equilibrada e os donos da casa venceram pelo placar de 1 a 0, o único gol foi marcado por Canouse. Com o resultado, os camundongos subiram para décima primeira colocação, com 21 pontos. Já os leões continuam em décimo quarto, com 15 pontos.

O próximo jogo do Bochum é contra o St. Pauli, no Millerntor-Stadion, no próximo sábado (17). Enquanto isso, o 1860 Munique recebe o Heidenheim, na Allianz Arena, na próxima sexta-feira (16).

O time da casa tentava voltar a vencer e dar uma resposta a sua torcida. Com isso, o Bochum teve boas oportunidades de abrir o marcador, mas pecou na pontaria na etapa inicial. Por outro lado, os visitantes jogaram mais no erro do adversário e quase marcaram seu gol.

Na segunda etapa, os mandantes fizeram o gol aos 32 minutos. Em cobrança de escanteio batida por Merkel, o alemão/cazaque levantou na área a bola chegou aos pés de Canouse, que sem querer bateu ao gol e encobriu o goleiro Ortega. Com isso, a equipe do oeste voltou a vencer no campeonato.

Kaiserslautern cria oportunidades, mas não sai do zero diante do Aue

No Fritz Walter Stadion, o Kaiserslautern encarou o Erzgebirge Aue. Os diabos vermelhos buscavam quebrar a sequência de empates e enfrentaram uma equipe que vem de mal a pior na competição e está na zona de rebaixamento.

O jogo foi truncado e terminou no empate em 0 a 0. Com o resultado, os diabos vermelhos se mantiveram na décima terceira colocação com 19 pontos. Já os violetas continuam na zona de rebaixamento em décimo sétimo, com 12 pontos.

A próxima partida do Kaiserslautern é contra o Nuremberg, no Stadion Nürnberg, na próxima segunda-feira (19). O Erzgebirge Aue recebe o Fortuna Düsseldorf, no Sparkassen-Erzgebirgsstadion, na próxima sexta-feira (16).