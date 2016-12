Hamburgo vence o Augsburg e a segunda seguida na Bundesliga

No Volksparkstadion o Hamburgo recebeu o Augsburg em duelo válido pela 14ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (10). Os dinos que vem reagindo no campeonato enfrentou um time que está próximo da zona de rebaixamento.

Em um jogo nervoso, com muitas faltas e duas expulsões, os donos da casa levaram a melhor e venceram por 1 a 0 o único gol foi marcado por Kostic. Com o resultado os dinos subiram para décima sexta colocação com 10 pontos, hoje o levaria para os playoffs. Já os rot estão em décimo segundo com 14 pontos.

A próxima partida do Hamburgo é contra o Mainz 05 na Opel Arena. Enquanto que o Augsburg recebe na WWK Arena o Borussia M’gladbach, as partidas serão realizadas no próximo sábado (17).

Querendo mais um triunfo e diante da sua torcida, os dinos tiveram duas chances com menos de dez minutos a primeira com Gregoritsch, o austríaco arriscou ao gol e mandou por cima. Em seguida foi à vez de Sakai, mas mandou mal.

Minutos mais tarde, Gregoritsch teve outra chance aos 21, mas o goleiro Hitz fez a defesa. Ainda o mesmo jogador arriscou cruzado só que o arqueiro suíço fez a defesa. No final da primeira etapa, os dinos perderam Holtby, após uma dividida com Kohr e o árbitro da partida Daniel Siebert o expulsou.

Na etapa final os bávaros buscaram se aproveitar que tinha um homem a mais e pederam uma grande chance de abrir o placar com Halil Altintop, o turco recebeu de Schmid e mandou pra fora.

E Gregoritsch quase marca em cobrança de falta, o atacante mandou uma bomba e Hitz conseguiu tirar no susto de soco. Mas aos 21 minutos o time visitante perdeu Kohr e como já tinha tomado cartão amarelo foi expulso.

No lance seguinte os dinos fizeram o seu gol as 23 minutos na grande jogada de Müller ao se livrar de dois jogadores e em seguida arriscou na trave e na sobra Kostic de chapa fez um belo gol. Por pouco o Hamburgo não fez o segundo aos 36 minutos com Bobby Wood. O atacante estadunidense arriscou de canhota e mandou em cima de Hitz.

RB Leipzig perde a invencibilidade para o Ingolstadt fora de casa

No Audi-Sportpark o Ingolstadt enfrentou a sensação da temporada RB Leipzig, os Schanzer em momento ruim na temporada enfrentou o então líder do campeonato que buscava a nona vitória seguida na competição.

Os mandantes foram eficientes e venceram pelo placar mínimo de 1 a 0 o gol foi marcado pelo brasileiro Roger. Com o resultado os Schanzer continuam na zona de rebaixamento em décimo sétimo com 9 pontos. Já os touros vermelhos caíram para segunda colocação com 33 pontos.

A próxima partida do Ingolstadt é contra o Bayer Leverkusen na Bay Arena no próximo domingo (18). Enquanto que o RB Leipzig recebe o Hertha Berlin na Red Bull Arena no próximo sábado (17).

Petersen marca de pênalti e da à vitória ao Freiburg diante do Darmstadt

O Freiburg recebeu o Darmstadt no Schwarzwald-Stadion, o time da Floresta Negra vinha de três jogos sem vitória teve pela frente um adversário que vinha de cinco derrotas seguidas na competição.

A partida foi disputada e os mandantes levaram a melhor, vencendo por 1 a 0. O único gol foi marcado por Petersen em cobrança de pênalti. Com o resultado o time da Floresta Negra subiu para oitava colocação com 19 pontos. Já os liliens caíram para ultima colocação com 8 pontos.

O próximo jogo do Freiburg é contra o Schalke 04 na Veltins-Arena no próximo sábado (17). Enquanto que o Darmstadt recebe o Bayern de Munique no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor no próximo domingo (18).

Werder Bremen vence o Hertha Berlin fora de casa e se afasta mais da zona de rebaixamento

No estádio Olímpico de Berlin o Hertha Berlin enfrentou o Werder Bremen, a equipe da capital vivendo boa fase e buscando se aproximar dos lideres do campeonato enfrentou um time que estava bem próximo da zona de rebaixamento e estava disposto a aprontar e conquistar o segundo triunfo seguido.

Em jogo movimentado os visitantes venceram por 1 a 0 o gol foi marcado por Max Kruse. Com o resultado os papagaios subiram para décima terceira colocação com 14 pontos. Já os berlinenses permaneceram em terceiro com 27 pontos.

O próximo jogo do Hertha Berlin é diante do RB Leipzig na Red Bull Arena. E o Werder Bremen recebe o Colônia no Weserstadion, os jogos serão realizados no próximo sábado (17).