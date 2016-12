Tuchel valoriza empate do Dortmund fora de casa, mas alerta: "Temos muito a aprender"

Dortmund é o atual sexto colocado da Bundesliga (Foto: Divulgação/Borussia Dortmund)

O Borussia Dortmund foi ao Rhein Energie Stadion, nesse sábado (10), para encarar o Colônia, em jogo válido pela 14ª rodada da Bundesliga. As equipes entraram em campo com o objetivo de se aproximarem da zona de classificação da Uefa Champions League. No entanto, o confronto desenvolveu-se de forma dura e terminou empatado em 1 a 1.

Na primeira etapa, o atacante Artjoms Rudnevs abriu o placar para o Colônia, mas os aurinegros buscaram o empate, já no apagar das luzes, com Marco Reus. Com o resultado, que não foi favorável para nenhuma das equipes, o Borussia se manteve na sexta posição, com 25 pontos. O time de Dortmund voltará a campo na próxima sexta-feira (16), para enfrentar o Hoffenheim, fora de casa.

Após o confronto, o comandante do Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, concedeu entrevista coletiva, onde analisou o confronto e comentou o comportamento do adversário. “Começamos muito bem, mas sofremos o gol em um descuido, ou erro técnico, pois defendemos de forma desatenta e desleixada”, disse o treinador. “O Colônia possui um sistema defensivo disciplinado e duro. Tentamos de várias maneiras, corremos o risco e fomos recompensados com o empate no fim”, acrescentou.

Thomas também repudiou o excesso de faltas na partida, que somaram um total de 44 infrações. Além disso, o treinador de 43 anos afirmou que o Dortmund ainda “tem muito a aprender, especialmente em situações adversas”. Contudo, Tuchel valorizou o empenho do elenco aurinegro, que “não desistiu e conquistou um ponto importante”.

Por fim, o comandante do Dortmund não economizou nos elogios à Marco Reus, autor do gol que evitou a derrota fora de casa. “Estou muito feliz por ele [Reus]. A maneira como voltou é impressionante, ele está com faro de gol e por causa da personalidade que tem, é um atleta indispensável para nós”, concluiu Tuchel.