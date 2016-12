Borussia M'Gladbach bate Mainz 05 e volta a vencer na Bundesliga

Borussia Mönchengladbach e Mainz 05 se enfrentaram neste domingo (11) pela 14ª rodada da Bundesliga, disputado no Borussia-Park, em Mönchengladbach. A equipe da casa buscava a recuperação depois de um duro revés para o Borussia Dortmund na rodada anterior, quando foi batido por 4 a 1, enquanto o Mainz, que também havia sido derrotado na rodada passada – acabou derrotado pelo Bayern por 3 a 1 – objetivava uma melhor desempenho fora de casa.

Robert Hartmann (ALE) foi o árbitro responsável por mediar o duelo, que terminou com triunfo do Borussia M’Gladbach por 1 a 0, com gol do zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, já na parte final da partida.

Na próxima rodada o Gladbach visitará o Augsburg, no sábado (17), na WWK Arena, enquanto o Mainz receberá o Hamburgo, na Coface Arena, também no sábado.

Primeira etapa tensa, mas sem emoções

O Borussia Mönchengladbach está sob enorme pressão após uma grande sequencia de resultados negativos, resultando em diversos questionamentos sobre o trabalho realizado pelo técnico André Schubert, que realizou algumas modificações para o duelo diante do Mainz, promovendo a entrada de André Hahn na vaga de Thorgan Hazard, decisão bastante questionável, gerando mais dúvidas na torcida dos Potros em relação ao treinador.

A equipe mandante começou a partida pressionada pela fase e teve grandes dificuldades para articular as jogadas, errando vários passes na faixa central do meio campo, principalmente com Tobias Strobl. As falhas continuaram e o primeiro lance de perigo da partida aconteceu após uma intervenção falha de Christensen, que permitiu Onisiwo dominar a bola e entrar na grande área, no entanto o defensor dinamarquês conseguiu se recuperar e evitou o gol dos visitantes.

Sem muita criatividade e pouca inspiração, ambas as equipes pouco produziram na etapa inicial e nenhuma oportunidade de gol foi vista, mantendo a igualdade no placar nos primeiros 45’ de jogo.

Gladbach passa sufoco, mas Christensen marca no fim e dá vitória aos Potros

André Schubert, consciente da péssima exibição da equipe na primeira etapa, retornou para o segundo tempo com Hazard no lugar de Hahn - que mais uma vez teve uma atuação abaixo da crítica – com o objetivo de dar mais criatividade ao setor ofensivo da equipe, todavia a estratégia não teve sucesso, uma vez que os Potros demonstravam ansiedade na execução das jogadas, desde as mais simples.

O Borussia começou a incomodar apenas nos 57’, quando o brasileiro Raffael fez grande jogada individual, mas não conseguiu tirar o zagueiro adversário para finalizar. Minutos depois o lateral-esquerdo Wendt chegou com real perigo, exigindo boa defesa de Lössl.

O Gladbach continuou tentando passar pela defesa adversária sem sucesso, até que Andreas Christensen aproveitou chute de Mo Dahoud para empurrar a bola para o fundo das redes e abrir o placar no Borussia-Park, para a explosão da torcida dos Potros.

O triunfo do M’Gladbach parecia assegurado, mas aos 88’ Yann Sommer falhou bisonhamente e o Mainz 05 empatou a partida, que para sorte de André Schubert, dos torcedores e do próprio arqueiro suíço, o juiz, erroneamente, anulou o gol dos visitantes, alegando impedimento. Dessa forma, os Foals se limitaram a defender nos minutos finais, para enfim assegurar uma vitória na competição, se distanciando da zona de rebaixamento.