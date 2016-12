Leverkusen explora superioridade numérica e bate Schalke pelo placar mínimo

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo foi disputado em Gelsenkirchen, Alemanha, e teve público de 60,821 pessoas.

Bayer Leverkusen e Schalke 04 travaram um emocionante na Veltins Arena, em Gelsenkirchen no domingo (11). Entretanto, a equipe visitante levou a melhor, e bateu os azuis reais por 1 a 0, gol marcado já aos 44 minutos do segundo tempo por Kiessling.

A equipe foi ajudada pela expulsão do zagueiro brasileiro Naldo, que foi para o chuveiro com apenas 3 minutos de partida. A equipe azul até conseguiu se segurar, mas após falta cobrada por Çalhanoglu, Kiessling mandou para o fundo das redes, quando o relógio já apontava a chegada dos acréscimos para o fim da partida.

Com a vitória, o Leverkusen subiu à 8ª colocação, ficando a apenas três pontos do Colônia, último da zona de classificação para a Liga Europa. Já o Schalke 04 caiu para a 10ª posição, ficando ainda distante dos líderes da Bundesliga.

No próximo sábado (17), o Schalke 04 joga novamente em casa, mas desta vez recebe o Freiburg, que encontra-se uma posição à sua frente. Já no domingo (18), o Bayer Leverkusen recebe o Ingolstadt, vice-lanterna do Campeonato até o momento.

Ambas as equipes também estão envolvidas com competições europeias. O Leverkusen enfrentará o Atlético de Madrid nas oitavas de final da UEFA Champions League. O primeiro jogo, a ser disputado na Alemanha, está marcado para 21/02. A volta, em Madri, será em 15/03. Já o Schalke 04 enfrentará o Paok (GRE) pela fase 16 anos de final da UEFA Europa League.