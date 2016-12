Gigi Buffon fã do Borussia Mönchengladbach? Entenda os motivos

Imagem: Divulgação/Borussia

Um presente especial para Buffon – O Borussia enviou um presente especial para o arqueiro. O presente chegará em Turin nos próximos dias, então, o Gladbach publicará uma foto de Buffon com o cachecol.

O respeito mútuo deve ser demonstrado, é significante que o Gladbach presenteie seu torcedor especial. A história entre Gigi e Mönchengladbach é magnífica e o clube encontrou uma maneira de superar o obstáculo de pronúncia. Buffon pode ficar orgulhoso de simpatizar com “A German Team”. Todos saberão a quem se refere.

Um imensurável obstáculo. É uma bela história, mesmo que seja parte de um objetivo difícil: escrever corretamente Borussia Mönchengladbach. Ainda mais difícil, obviamente, é ler o nome do clube da maneira correta. Gigi Buffon ídolo da Juventus, teve o mesmo problema por anos, o que fez com que o arqueiro italiano ficasse tão fascinado com o time de nome tão impronunciável.

No ano passado, o italiano teve a chance de se encontrar o Gladbach, em partida válida pela Uefa Champions League e, ao final do jogo, arremessou suas luvas para a torcida dos Potros. Eles desconheciam a simpatia de jogadores como Buffon pelo clube, e jogaram as luvas de volta no gramado.

O Gladbach imediatamente esclareceu o desentido e seus torcedores foram ao encontrato do goleiro da Juventus nos vestiários do Borussia-Park após o término da pastida, e deram um cachecol à ele. Agora uma ação genial: um novo cachecol, quase que personalizado, enviado diretamente pelo Borussia.

Algumas semanas atrás apreciou-se a ironia em toda a internet em relação ao Borussia M’Gladbach, em jogo válido pela Champions League disputado na Escócia, quando torcedores do clube escocês encontraram dificuldade para escrever o nome do time germânico. Os Foals alteraram o nome do perfil oficial do clube no Twitter: “Aquele dia, em algumas horas, seguidores de nossa página em inglês cresceu 20%”, explanou Andreas Cüppers, diretor do clube.