Bayern de Munique renova contrato de Lewandowski até 2021

O Bayern de Munique anunciou na manhã desta terça-feira (13) a renovação de contrato do centroavante polonês Robert Lewandowski até 2021, o vínculo anterior iria até 2019. O polonês marcou 58 gols em 77 partidas da Bundesliga defendendo as cores da equipe bávara, a qual veste desde 2014.

Robert chegou ao Bayern de Munique em uma transferência sem custos do Borussia Dortmund, grande rival do time da Baviera, aumentando o nível da rivalidade entre as duas equipes, que já era grande. Com 28 anos de idade, o valor de mercado do centroavante é de €75 milhões de euros, de acordo com avaliação do site Transfermarkt. O jogador era bastante cobiçado por grandes equipes da Europa, o que fez com que o Bayern acelerasse o processo de renovação com o atacante.

Karl-Heinz Rummenigge, nome importante na história do Bayern, ficou extremamente satisfeito por ter completado com sucesso as negociações da renovação de Lewi: “Estou satisfeito que tenhamos conseguido chegar a um acordo com Lewandowski para um contrato de longo termo, ele é um dos melhores atacantes do mundo. Isso significa que asseguramos um dos jogadores chaves do nosso elenco continuará vestindo a camisa do Bayern pelos próximos anos”, celebrou Rummenigge.

Lewandowski conquistou o título da Bundesliga nas duas temporadas em que esteve defendendo o Bayern, inclusive anotando a marca expressiva de 30 gols na temporada passada, quando o clube chegou ao tetracampeonato da competição mais importante da Alemanha. Na atual temporada, Lewi ocupa a 3ª colocação na lista de goleadores da Bundesliga, com onze gols em 14 partidas, incluindo dois tentos na rodada passada diante do Wolfsburg.

Por fim, o centroavante polonês falou sobre a felicidade em assinar um novo vínculo com o Bayern até 2021: “Estou muito feliz que as discussões tenham chegado a uma conclusão positiva e que eu continuarei no Bayern por muitos anos. Nós temos grandes objetivos juntos”, finalizou Lewandowski.