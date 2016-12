Wolfsburg supera concorrência e fecha contratação do meia Bazoer, ex-Ajax

Bazoer celebra gol pelo Ajax (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Embora a janela de transferências da Europa esteja fechada – reabrirá em janeiro –, o Wolfsburg já tratou de anunciar, nesta quarta-feira (14), seu primeiro reforço para a atual temporada. Trata-se do meio-campista holandês Riechedly Bazoer, de 20 anos, que estava no Ajax.

O clube alemão confirmou a contratação em comunicado no site oficial. O jogador assinou contrato até junho de 2021. Os valores da negociação não foram revelados, mas a imprensa alemã especula que Bazoer tenha custado € 12 milhões aos cofres do Wolfsburg.

“Seguimos Bazoer há muito tempo e estamos muito satisfeitos pela sua decisão de assinar pelo Wolfsburg, apesar de ter mais ofertas de outros clubes com mais nome. Ele está começando a sua carreira, e estamos convencidos de que irá crescer conosco”, afirmou Olaf Rebe, diretor esportivo do Wolfsburg.

Bazoer, 20 anos (Foto: Getty Images)

Embora tenha sido afastado pelo técnico Peter Bosz nesta temporada, Bazoer era um dos principais jogadores do Ajax. Vários clubes europeus, incluindo Arsenal e Milan, estavam interessados no meio-campista holandês, de acordo com imprensa britânica e italiana. Bazoer deixa o Ajax com 71 jogos, 8 gols e 5 assistências.

O meio-campista também é tido com uma das maiores promessas da nova geração holandesa. O jogador tem passagens pelas seleções de base da Holanda, desde a Sub-15 ate a Sub-21. Fez sua estreia pela seleção principal em novembro de 2015, na vitória por 3 a 2 sobre o País de Gales.