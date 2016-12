Em jogo intenso, Reus é expulso e Dortmund segura empate com Hoffenheim

O Hoffenheim encarou, nesta sexta-feira (16), o Borussia Dortmund na Rhein Neckar Arena em Sinsheim, pela abertura da 15ª rodada da Bundesliga. Os hoffs buscavam manter a invencibilidade na competição e tiveram do outro lado um adversário cheio de desfalques e que visava se aproximar da zona de classificação à Uefa Champions League.

A partida foi disputada e, mesmo com um jogador a menos - o meia Marco Reus foi expulso ainda no primeiro tempo, os aurinegros arrancaram o empate por 2 a 2. Os gols do time mandante foram de Uth e Sandro Wagner, Götze e Aubameyang, artilheiro da competição com 16 gols, anotaram para os visitantes.

O resultado colocou os hoffs na terceira colocação, com 27 pontos. Já os aurinegros vêm logo atrás, no quinto lugar, com um ponto a menos.

O próximo jogo do Hoffenheim é contra o Werder Bremen nesse mesmo estádio, na próxima quarta-feira (21). Enquanto que o Borussia Dortmund recebe o Augsburg, no Signal Iduna Park, na próxima terça-feira (20).

Em primeiro tempo movimentado, Hoffenheim sai em vantagem e Reus é expulso

No confronto direto por vaga na Uefa Champions League, o time da casa começou com tudo e abriu o marcador logo aos 3 minutos Hübner fez o lançamento do campo de defesa à bola chegou a Mark Uth, o atacante se livrou de Weidenfeller e mandou para o fundo do gol, deixando sua equipe em vantagem.

Os aurinegros não se abateram e por pouco não empatou aos 6 minutos na cabeça de Schmelzer, o lateral desviou o cruzamento de Ginter mandando por cima da meta de Baumann. Um minuto depois foi à vez de Aubameyang, o artilheiro do campeonato recebeu de Reus e chapou pra fora.

Mas aos 11 minutos chegou ao empate numa grande jogada de Dembélé, o jovem jogador francês se livrou dos marcadores e deu na medida para Götze arriscar de chapa e deixar tudo igual.

A equipe da casa foi perigoso quando chegava ao campo de ataque e aos 19 minutos Demirbay que voltava a equipe arriscou de meio da rua, obrigando Weidenfeller a espalmar. Só que no lance seguinte fizeram o seu gol, Demirbay cobrou o escanteio o zagueiro Hübner desvia de cabeça para Sandro Wagner de leve escorar para o gol, tirando a possibilidade de defesa para Weidenfeller.

O time visitante foi pra cima e Pulisic cruzou rasteiro para área, mas Süle no momento exato conseguiu afastar. Depois em cobrança de falta batido por Reus, a bola foi até Schmelzer e o lateral cabeceou pra fora. Ainda Reus foi expulso ao fazer a falta em cima de Amiri e como já tinha cartão amarelo tomou o segundo e deixou sua equipe com um a menos.

Aubameyang deixa sua marca e empata o duelo

Na etapa final, os hoffs foram dispostos a aumentar a vantagem com um homem a mais em campo e aos 3 minutos na descida de Kaderábeck, o lateral tcheco cruzou na medida para Sandro Wagner só que o atacante mandou na trave.

E no lance seguinte os aurinegros chegaram ao empate com outra assistência de Dembélé, o jogador disparou em velocidade do campo de defesa e serviu para Aubameyang, o gabonês saiu de frente com Baumann e mandou na saída do goleiro, marcando seu décimo sexto gol na competição. Ainda o mesmo jogador teve a chance de virar, mas mandou nas mãos do goleiro da casa.

A partida deu uma caída com o time aurinegro esperando o adversário só que o time da casa não aproveitou as oportunidades e quando chegavam não eram eficientes. E aos 26 minutos Atik pegou a sobra e arriscou fraco facilitando a defesa para Weidenfeller. Depois foi a vez de Sandro Wagner servir com um belo passe Toljan só que o lateral isolou para longe ao receber sem marcação.

Por pouco não conseguiram o gol da vitória aos 44 minutos em outro cruzamento de Kaderábeck e desta vez foi Kramaric, o croata arriscou de chapa em cima de Weidenfeller. No fim Atik teve outra chance só que arrematou mal.