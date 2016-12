1860 Munique sai na frente, mas Heidenheim consegue o empate na 2. Bundesliga

O 1860 Munique recebeu o Heidenheim na Allianz Arena pela abertura da 17ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, a ultima do primeiro turno antes da pausa de inverno, nesta sexta-feira (16). O time bávaro fez uma campanha decepcionante teve pela frente uma das sensações deste campeonato e que faz excelente temporada.

A partida foi movimentada e terminou empatado em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Mölders e para os visitantes o gol foi de Schnatterer em cobrança de pênalti. Com o resultado manteve os leões na décima quarta colocação com 16 pontos. Já os blau-rot continuam na quarta colocação com 29 pontos.

O próximo jogo do 1860 Munique é contra o Greuther Fürth nesse mesmo estádio no dia (27/01). Enquanto que o Heidenheim enfrenta o Erzgebirge Aue no Sparkassen-Erzgebirgsstadion no dia (28/01). A 2. Bundesliga terá um mês de pausa por conta do rigoroso inverno europeu na Alemanha.

Com a presença do ex-jogador e agora treinador o holandês Clarence Seedorf, os leões abriram o marcador no levantamento feito por Aycicek em cobrança de falta, o zagueiro Mauersberger desviou de cabeça para Mölders apenas desviar de chapa e colocar o time de Munique na frente do placar.

O empate dos visitantes chegou à etapa final aos 27 minutos no pênalti cometido por Uduokhai, o zagueiro derrubou Feick dentro da área. Na cobrança, o capitão da equipe Schnatterer bateu e converteu deixando tudo igual.

Union Berlin abriu o marcador, mas Greuther Fürth conseguiu empatar a partida

No Stadion An der Alten Försterei o Union Berlin encarou o Greuther Fürth, a equipe da capital buscando se aproximar do G-3 teve pela frente um time que vem se recuperando no campeonato.

A partida foi disputada e terminou empatada em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Leistner. Para o time visitante o gol foi de Dursun. Com o resultado o time da capital alemã se manteve na quinta colocação 28 pontos. Já os verdes estão em décimo segundo com 21 pontos.

O próximo jogo do Union Berlin é contra o Bochum nesse mesmo estádio. Já o Greuther Fürth enfrenta o 1860 Munique, os jogos serão somente no dia 27 de janeiro.

Erzgebirge Aue cria oportunidades só que não saiu do zero diante do Fortuna Düsseldorf

No Sparkassen-Erzgebirgsstadion o Erzgebirge Aue jogou contra o Fortuna Düsseldorf, os violetas em um momento ruim no campeonato teve o retorno do seu goleiro Martin Männel a meta após o arqueiro ter tido uma fratura na mão e enfrentou um time que faz campanha acima do esperado, mas não vencia a três jogos.

A equipe da casa teve boas oportunidades só que não saiu do empate em 0 a 0. Com o resultado manteve os violetas na zona de rebaixamento em décimo sétimo com 13 pontos. Já os rot-weiss estão em sexto com 25 pontos.

O próximo jogo do Erzgebirge Aue é diante do Heidenheim nesse mesmo estádio no dia (28/01). E o Fortuna Düsseldorf recebe o Sandhausen na Esprit Arena no dia (27/01).