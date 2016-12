Bayern estende contrato de Rafinha por mais uma temporada

Imagem: Divulgação/Bundesliga

O lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique, estendeu seu contrato com o clube, assinando um acordo que o manterá no atual tetracampeão da Bundesliga até o fim da temporada 2017/2018.

Márcio Rafael Ferreira de Souza, comumente conhecido como Rafinha, tem 31 anos de idade e está no Bayern desde 2011, quando foi contratado junto ao Genoa-ITA por aproximadamente €5.75 milhões de euros, em um contrato válido por três temporadas, transferência essa que gerou ira dos torcedores do Schalke 04, que já haviam demonstrado sua insatisfação com a ida de Neuer para o clube bávaro.

O lateral-direito, que está no clube desde Julho de 2011 no clube, disputou 124 partidas de Bundesliga defendendo as cores do maior campeão do país e marcou três gols. Anteriormente o brasileiro atuou no Schalke 04 por cinco temporadas, entre 2005 e 2010, antes de se transferir para a Itália. Rafinha é o segundo jogador do Bayern a estender seu vínculo com o clube na semana, depois do centroavante Robert Lewandowski, que renovou até 2021 com o time da Baviera.

O lateral também já defendeu as cores de seu país, tendo feito sua estreia pela seleção brasileira em 2008. Seis anos depois, Rafinha voltou a jogar pelo Brasil, em amistoso contra a África do Sul, em 2014, sua última participação com a seleção canarinho.

Karl-Heinz Rummenigge, atual chefe executivo do Bayern de Munique, falou sobre a importância de Rafinha para o clube e sobre a renovação de contrato do jogador brasileiro: “É um jogador importante para nós no campo, mas também muito popular no vestiário”, analisou Rummenigge.

Enquanto isso o brasileiro, que tinha vínculo até o final da atual temporada, celebrou a extensão de seu contrato com o Bayern: “Estou aqui por quase seis anos já”, disse o jogador de 31 anos após o anúncio, e ainda completou “Bayern é como uma segunda família para mim e é um dos melhores clubes no mundo”, comemorou Rafinha.

De contrato renovado, Rafinha e o Bayern terão o Darmstadt, fora de casa, no domingo (18) para tentar defender a liderança da competição.