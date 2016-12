Dominante, Leipzig bate Hertha e pressiona Bayern

RB Leipzig e Hertha Berlin se enfrentaram nesse sábado (17) pela 15ª rodada da Bundesliga, em partida disputada na Red Bull Arena, em Leipzig. Os touros vermelhos entraram no confronto com um objetivo único: voltar à liderança da competição, enquanto a equipe da capital alemã visava a recuperação no campeonato após a surpreendente derrota para o Werder Bremen, atuando no Estádio Olímpico de Berlin.

Marco Fritz (ALE) foi o árbitro responsável pelo duelo, que terminou com vitória dos touros vermelhos por 2 a 0, com gols de Timo Werner e Orban.

Na próxima rodada o Leipzig enfrentará o Bayern de Munique, fora de casa, no duelo dos líderes da competição, enquanto o Hertha receberá o Darmstadt, com ambas as partidas sendo realizadas na quarta-feira (21).

Leipzig domina e sai em vantagem na primeira etapa

Atuando dentro de seus domínios e tentando recuperar a liderança após a surpreendente derrota para o Ingolstadt, o Leipzig começou a partida pressionando a equipe do Hertha desde o primeiro minuto de partida. Aos 7’ a equipe da casa chegou duas vezes com perigo, primeiro com Forsberg de fora da área e depois com Halstenberg, que finalizou para fácil defesa de Jarstein.

Os touros vermelhos continuaram pressionando durante toda a primeira etapa e tiveram boas chances, principalmente com Forsberg, que mais uma vez teve grande atuação com a camisa do Lepzig, mas somente aos 40’ a equipe da casa conseguiu abrir o placar, com o jovem Timo Werner, dando vantagem ao Lepzig na primeira etapa.

Orban marca e garante triunfo do Leipzig

A etapa complementar foi dominada pelo Leipzig, mais uma vez, desde o apito inicial. O arqueiro do Hertha, Jarstein, foi exigido mais uma vez por Halstenberg, que cabeceou com perigo, além do brasileiro Bernardo, que também teve chance em uma oportunidade pelo alto, mas essa sem tanto perigo.

Os touros vermelhos prosseguiram cadenciando a partida, tendo em vista que estavam em vantagem no placar, e conseguiram ampliar o marcador aos 62’, quando Orban aproveitou bola levantada na área após a cobrança do escanteio para marcar o segundo gol dos donos da casa. Com uma boa vantagem e o total controle das ações ofensivas, o Leipzig se limitou a trocar passes e quase chegou ao 3º gol com Poulsen, mas Jarstein estava atento para evitar mais um tento dos mandantes.

Inofensivo ofensivamente, o Hertha apenas assistiu o Leipzig jogar e pouco criou para tentar diminuir o prejuízo ou até mesmo empatar a partida, que terminou com um triunfo tranquilo dos touros vermelhos.

Schalke 04 tropeça diante do Freiburg

O Schalke 04, jogando na Veltins-Arena, tropeçou diante do Freiburg e acabou apenas empatando por 1 a 1. Os gols da partida foram marcados por Niederlechner para os visitantes e Yevhen Konoplyanka para os azuis reais.

Com o empate o Schalke fica na 11ª colocação da Bundesliga com 18 pontos, enquanto o Freiburg está uma posição acima, com 20 pontos conquistados em 15 partidas disputadas.

As equipes já voltam a campo no meio de semana, o Schalke visitará o Hamburgo na terça-feira (20), enquanto o Freiburg, também fora de casa, enfrentará o Ingolstadt.