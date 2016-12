Hamburgo sai na frente, mas Latza em dia inspirado marca três e ajuda o Mainz virar a partida

Na Opel Arena o Mainz 05 enfrentou o Hamburgo em jogo válido pela 15ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (17). Os 05 vinham de três derrotas seguidas e enfrentou um adversário que vinha em recuperação e queria sair da zona de rebaixamento.

Em duelo bem disputado os mandantes venceram de virada pelo placar de 3 a 1 com um Hat-trick de Latza que marcou belos gols. Para o time visitante o gol foi de Bobby Wood. Com o resultado levou os 05 para nona colocação com 20 pontos. Já os dinos continuam em décimo sexto com 10 pontos.

A próxima partida do Mainz 05 é contra o Eintracht Frankfurt na Commerzbank Arena no Rhein-Main-Derby. Enquanto que o Hamburgo recebe o Schalke 04 no Volksparkstadion, os jogos serão realizados na próxima terça-feira (20).

O time visitante começou jogando melhor e abriu o marcador aos 21 minutos com Bobby Wood, o atacante estadunidense desviou o cruzamento de Ostrzolek e se antecipou ao goleiro Lössl, deixando sua equipe em vantagem.

Mas aos 35 minutos os mandantes chegaram ao empate, o brasileiro Douglas Santos cortou mal e deu a bola nos pés de Latza que arriscou cruzado no canto direito de Mathenia, igualando o marcador.

A virada chegou na segunda etapa aos 11 minutos Latza pegou a sobra da defesa e mandou uma bomba, sem chances de defesa para Mathenia que foi na bola e não conseguiu defender, e o volante fez um lindo.

Depois aos 22 minutos novamente Latza fez um golaço, o jogador se aproveitou de um furo de seu companheiro Malli e arriscou do meio da rua, decretando a vitória para sua equipe, após três jogos sem vencer.

Augsburg volta a vencer depois de quatro jogos e supera o M’gladbach

O Augsburg enfrentou o Borussia M’gladbach na WWK Arena, a equipe bávara demitiu nesta semana Dirk Schuster e em seu lugar Manuel Baum do time de base assumiu interinamente a equipe e enfrentou um adversário que faz campanha decepcionante nesta temporada.

A equipe da casa foi eficiente e venceu pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por Hinteregger, marcando contra sua ex-equipe. Com o resultado os rot subiram para décima segunda colocação com 17 pontos. Já os potros caíram para décimo terceiro com 16 pontos.

Colônia sai na frente só que o Werder Bremen chegou ao empate

O Werder Bremen encarou o Colônia no Weserstadion, os papagaios buscando se afastar ainda mais da zona de rebaixamento jogou contra um time que vem caindo e não vence a três partidas.

Em um duelo igual à partida terminou empatada em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Gnabry. Já para os visitantes o gol foi de Rudnevs. Com o resultado os papagaios se mantiveram na décima quarta colocação com 15 pontos. E os bodes continuam em sétimo com 24 pontos.

A próxima partida do Werder Bremen é diante do Hoffenheim na Rhein Neckar Arena. E o Colônia recebe seu arquirrival Bayer Leverkusen no Rhein Energie Stadion no Rheinische-Derby, os jogos serão realizados na próxima quarta-feira (21).