Thomas Tuchel valoriza empate diante do Hoffenheim: "Ponto merecido"

Treinador parabenizou atletas pela postura (Foto: Divulgação/Borussia Dortmund)

Pela 15ª rodada da Bundesliga, nesta sexta-feira (16) o Borussia Dortmund encarou o Hoffenheim – que ainda está invicto na competição. Na Rhein-Neckar-Arena, em Hoffenheim, as equipes fizeram uma grande partida, extremamente disputada, que terminou empatada em 2 a 2. Mark Uth e Sandro Wagner balançaram as redes para os donos da casa, enquanto Mario Götze e Pierre-Emerick Aubameyang descontaram para os aurinegros.

Com o resultado, o Hoffenheim somou 27 pontos e se manteve na terceira posição. Já o Borussia, que possui um ponto a menos, é atualmente o quinto na tabela de classificação da Bundesliga. Na próxima rodada, o Dortmund receberá o Augsburg, enquanto o Hoffenhein enfrentará o Werder Bremen, também em casa. Os confrontos acontecerão na terça-feira (20) e quarta-feira (21), respectivamente.

Após o duelo, como de praxe, o comandante do Borussia Dortmund concedeu entrevista coletiva. Thomas Tuchel comentou o desempenho da equipe aurinegra, especialmente o poder de reação apresentado pelo elenco. “Estávamos cientes de que faríamos um jogo pesado aqui. Tudo o que poderia vir contra nós, aconteceu contra nós”, disse. “A reação que temos mostrado nos momentos adversos é algo extraordinário”, acrescentou o treinador.

Tuchel ainda parabenizou os atletas pela postura aguerrida, mesmo quando estavam em desvantagem no placar e um jogador a menos – já que o atacante Marco Reus foi expulso aos 40 minutos. “A equipe merece um grande elogio. Na minha perspectiva, o ponto que conquistamos foi merecido”, afirmou. “Esses meninos [atletas] podem, com razão, sentir que têm feito alguma coisa positiva", finalizou o treinador.

Em entrevista à Sky Sports, o capitão do Borussia Dortmund avaliou o resultado obtido mesmo diante de tantos contratempos. "Poderíamos ter saído daqui como perdedores, então levando em consideração que o fato de jogarmos com 10 homens durante muito tempo, este ponto no fim foi mais que merecido”, afirmou Marcel Schmelzer, enfatizando. "Foi um jogo muito difícil".