Christoph Kramer sofre grave lesão e vira desfalque no Gladbach

Foto: Divulgação/Borussia Mönchengladbach

Meio-campista do Borussia Mönchengladbach, Christoph Kramer sofreu uma grave lesão nos ligamentos do tornozelo na derrota dos Potros para o Augsburg, nesse sábado (17), e desfalcará o time por algumas semanas, de acordo com o site oficial do clube.

Kramer, que é mundialmente conhecido pelo incidente na final da Copa do Mundo de 2014, quando sofreu uma pancada na cabeça e acabou se esquecendo de que havia disputado a partida, retornou ao Borussia M’Gladbach na atual temporada, após defender as cores do Bayer Leverkusen. O volante já havia atuado pelos Potros por duas temporadas, cedido pelos aspirinas e foi contratado por € 15 milhões para suprir a saída do suíço Granit Xhaka, negociado com o Arsenal.

A lista de lesionados do Gladbach para a última partida do ano vai de mal a pior, pois o meio-campista Christoph Kramer sofreu uma lesão no ligamento lateral colateral do tornozelo, além de uma ruptura. Dessa forma, o jogador de 25 anos não estará disponível para André Schubert por algum tempo. Kramer foi atingido por Takashi Usami em uma entrada forte e teve que ser substituído imediatamente após o incidente.

A seriedade da lesão só foi revelada após a partida, quando Kramer foi submetido a um exame com o medico do time, doutor Stefan Porten. Entretanto, Kramer não será o único jogador dos Potros a desfalcar a equipe para o jogo de terça-feira (20) diante do Wolfsburg, no Borussia-Park. Fabian Johnson (tendão de Aquiles), Ibrahima Traoré (coxa), Patrick Herrmann (tornozelo), assim como Marvin Schulz e Mamadou Doucouré, ambos em processo de reabilitação, estão fora do duelo diante dos lobos.

Com a ausência de Kramer, o técnico André Schubert tem opções limitadas para o setor defensivo do meio-campo, uma vez que apenas Tobias Strobl e Mo Dahoud são jogadores da posição, ou até mesmo utilizar Jonas Hofmann mais recuado.