Stuttgart joga mal e é derrotado pelo surpreendente Würzburger Kickers na 2. Bundesliga

O Würzburger Kickers enfrentou o Stuttgart na Flyeralarm-Arena em jogo válido pela 17ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste domingo (18). A equipe bávara faz uma boa campanha nesta temporada e enfrentou um dos favoritos ao acesso que lutava para retomar a liderança.

A equipe da casa levou a melhor e venceu pelo placar de 3 a 0 com gols de Benatelli, Schoppenhauer e Daghfous. Com o resultado levou o time bávaro para sexta colocação com 27 pontos. Já os suábios caíram para terceiro com 32 pontos e perdendo o titulo simbólico de inverno para o Eintracht Braunschweig.

E o próximo jogo do Würzburger Kickers será apenas no mês de janeiro quando retoma o 2° turno e enfrenta o Eintracht Braunschweig no dia (28). Enquanto que o Stuttgart joga diante do St. Pauli no Millerntor-Stadion no dia (29).

Jogando diante da sua torcida os mandantes levaram perigo à defesa adversária, Junior Diaz levantou na área o lateral Pisot escorou de cabeça para Schröck arrematar por cima da meta de Langerak. Mas aos 27 minutos abriram o marcador na boa jogada de Benatelli, o meio-campista foi insistente e serviu para Rama, o albanês dividiu com o marcador e a bola sobrou para o camisa 4 empurrar para as redes.

Depois o time visitante tentou responder com o seu artilheiro Simon Terodde, o atacante desviou o cruzamento levantado por Insúa e mandou por cima da meta do goleiro Wulnikowski.

Só que os donos da casa fizeram o segundo aos 40 minutos em cobrança de escanteio batido por Daghfous a bola viajou a área e no bate rebate sobrou para o zagueiro Schoppenhauer mandar para o fundo gol, e colocando sua equipe numa situação bem confortável.

Na etapa final os bávaros quase aumentaram a vantagem, a jogada começou com Daghfous que em seguida serviu para Rama só que o albanês arriscou com perigo sobre a meta de Langerak.

Tentando esboçar uma reação os suábios por pouco descontaram, Gentner se livrou do marcador e tocou para Terodde, mas no momento exato Neumann conseguiu fazer a intervenção e afastou o perigo.

Mas aos 35 minutos os mandantes fizeram o terceiro numa jogada de contra ataque puxado por Schröck que deu uma bela assistência para Daghfous que em seguida se livrou do goleiro e mandou para o gol, decretando o triunfo para sua equipe.

Dynamo Dresden volta a vencer e supera o Arminia Bielefeld fora de casa

Na Schüco Arena o Arminia Bielefeld jogou contra o Dynamo Dresden, os Arminen querendo sair da zona de rebaixamento teve pela frente um adversário que vinha de três jogos sem vitória e buscava o resultado positivo.

Numa partida equilibrada os amarelos venceram por 2 a 1 com gols de Kutschke e Testroet. Para os mandantes o gol foi de Klos. Com o resultado manteve os Arminen na zona de rebaixamento com 14 pontos. Já os amarelos subiram para sétima colocação com 27 pontos.

A próxima partida do Arminia Bielefeld é contra o Karlsruher no Wildparkstadion. E o Dynamo Dresden enfrenta o Nuremberg no Stadion Nürnberg, os jogos serão realizados apenas no dia (29/01).

Hannover criou mais oportunidades, mas só empatou com Sandhausen

O Hannover encarou o Sandhausen na HDI-Arena, os vermelhos buscando a vice-liderança tiveram pela frente uma grata surpresa neste campeonato e que vem fazendo uma boa temporada para suas expectativas.

A equipe casa criou mais oportunidades, mas não saiu do empate em 0 a 0. Com o resultado deixou os vermelhos na segunda colocação com 32 pontos. Já os alvinegros estão em nono com 24 pontos.

O próximo jogo do Hannover é contra o Kaiserslautern nesse mesmo estádio no dia (30/01). Enquanto que o Sandhausen enfrenta o Fortuna Düsseldorf na Esprit Arena no dia (27/01).