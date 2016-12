Ancelotti enaltece vitória sobre o Darmstadt, mas alerta: "Podemos fazer melhor"

Bávaros seguem na liderança da Bundesliga (Foto: Divulgação/Bayern de Munique)

O Bayern de Munique foi ao Merck-Stadion am Böllenfalltor neste domingo (18), para encarar o Darmstadt, em jogo válido pela 15ª rodada da Bundesliga. Apesar das dificuldades, os bávaros superaram os donos da casa, graças à uma belíssima finalização do brasileiro Douglas Costa, indefensável para o arqueiro Michael Esser, aos 26 minutos da etapa complementar.

Com o resultado, o Bayern, que acumulou uma sequência de cinco vitórias, somou 36 pontos e segue na liderança da Bundesliga. Já o Darmstadt, diferentemente do atual tetracampeão alemão, perdeu a sétima partida consecutiva e figura a última posição na tabela de classificação, com apenas oito pontos.

Após o duelo no sul da Alemanha, o comandante do Bayern de Munique concedeu entrevista coletiva. Para Carlo Ancelotti "foi um jogo difícil, já que o Darmstadt defendeu muito bem". O italiano também ressaltou que a equipe não foi rápida o suficiente no primeiro tempo, mas melhorou um pouco na segunda etapa. "No fim, o mais importante foi a vitória e o primeiro lugar na tabela", declarou o treinador.

Ancelotti ainda elogiou a equipe bávara, que mesmo diante de um adversário duro, venceu e somou pontos fora de casa. “Estou satisfeito, mas podemos fazer melhor, jogar mais rápido. Vamos dar o nosso melhor para tentar ganhar contra a Leipzig na quarta-feira [21]", concluiu o italiano.

Os defensores Manuel Neuer e Mats Hummels também conversaram com jornalistas presentes no estádio. O goleiro afirmou que o elenco “obviamente está aliviado pela conquista dos importantes três pontos”. Já o zagueiro Hummels destacou que “nos jogos em Darmstadt, as equipes nunca ganham com um futebol mágico, pelo contrário, é necessário muito trabalho”.

As equipes entrarão em campo na próxima quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), pela 16ª rodada da Bundesliga – a última antes da pausa de inverno. O Bayern receberá o RB Leipzig, na Allianz Arena, enquanto o Darmstadt irá ao Estádio Olímpico de Berlim para encarar o Hertha.