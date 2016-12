Burgstaller decide no fim e Nuremberg bate Kaiserslautern pela 2.Bundesliga

Google Plus

O Nuremberg encarou o Kaiserslautern no Stadion Nürnberg pelo encerramento da 17ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, nesta segunda-feira (19). As duas equipes ficaram a quem nesse primeiro turno e fizeram uma campanha abaixo do esperado.

Numa partida disputada os mandantes venceram pelo placar de 2 a 1 com gols de Behrens e Burgstaller que chegou ao décimo quarto gol na competição. Para os visitantes o gol foi de Zoua. Com o resultado o Der Club subiu para nona colocação com 25 pontos. Já os diabos vermelhos estão em décimo terceiro com 19 pontos.

A próxima partida do Nuremberg é contra o Dynamo Dresden nesse mesmo estádio e será apenas em janeiro no dia (29). Enquanto que o Kaiserslautern enfrenta o Hannover na HDI-Arena no dia (30). O campeonato terá a tradicional pausa de inverno.

Num primeiro tempo com poucas oportunidades de gol a equipe da casa até que tentou e com seu artilheiro Burgstaller, o jogador tentou por duas vezes, mas mandou sem direção ao gol de Pollersbeck.

Por outro lado à equipe visitante se portou bem nos desarmes no campo de defesa, só que no ataque pouco produziu e tentou na bola parada com Stieber. Depois o húngaro recebeu oitimo passe de Zoua e mandou fraco para defesa de Kirschbaum.

Nos instantes finais os mandantes buscaram abrir o marcador com Petrak que arriscou fraco e o goleiro Pollersbeck fez a defesa com tranquilidade.

Na etapa final as duas equipes voltaram mais interessadas ao jogo e aos 6 minutos o time da casa abriu o placar em cobrança de escanteio batido por Kempe na cabeça de Behrens, o volante se antecipou a marcação, mandando no canto esquerdo de Pollersbeck.

Só que os diabos vermelhos melhoraram no jogo e chegaram ao empate aos 31 minutos também em cobrança de escanteio, Stieber levantou na cabeça de Zoua, o atacante camaronês ganhou no alto dos marcadores, mandando a esquerda de Kirschbaum.

Mas aos 45 minutos o time da casa chegou ao gol da vitória com seu artilheiro Burgstaller, o atacante recebeu de Behrens e arriscou de pé direito, sem chances para Pollersbeck, e marcando seu décimo quarto gol no campeonato, se isolando na artilharia.