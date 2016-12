Bayern e Leipzig se enfrentam no jogo mais aguardado da Bundesliga

O último jogo da temporada na Bundesliga trará nada mais nada menos que o confronto mais esperado até então: Bayern de Munique e RB Leipzig jogarão nessa quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), pela 16ª rodada da Bundesliga, na Allianz Arena, em Munique. As equipes têm um objetivo único para o duelo: a liderança antes do Winter Break.

Na rodada passada, os touros vermelhos derrotaram o Hertha Berlin por 2 a 0, em uma atuação dominante diante da equipe da capital, enquanto o Bayern sofreu para derrotar o lanterna Darmstadt pelo placar mínimo, no Böllenfator. A próxima rodada ocorrerá somente após a pausa de inverno, retornando apenas no final do mês de Janeiro de 2017, quando os bávaros visitarão o Freiburg.

Felix Zwayer será o árbitro responsável pelo embate entre os líderes da competição, que promete muita emoção para os torcedores de ambos os lados.

Ancelotti descreve confronto como ''jogo perfeito para quem ama futebol"

Aliviado, assim pode-se definir Carlo Ancelotti após o triunfo dos bávaros diante do Darmstadt, graças ao brasileiro Douglas Costa, que anotou um golaço para sacramentar a manutenção do Bayern a liderança da competição. Dessa forma, o treinador italiano falou sobre o confronto diante da equipe sensação da temporada: “É o jogo perfeito para qualquer um que ama o futebol”, salientou Carlo.

O comandante dos bávaros poderá contar com Arjen Robben para o duelo, segundo o próprio italiano na coletiva de impresa: “Robben treinou bem com o time nesta semana, então ele está apto. Precisamos de cada jogador”, afirmou o italiano, que também poderá contar com o brasileiro Rafinha e o centroavante Robert Lewandowski, que recentemente assinaram contrato de renovação com o clube da Baviera.

Além de Ancelotti, o zagueiro Mats Hummels também alertou sobre os perigos do Leipzig: “Uma atuação decente não servirá”, disse o defensor, que teve suas palavras reforçadas pelo treinador: “Eles atuam em um alto nível desde a primeira rodada. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas temos que focar em nossas qualidades invés das do oponente”, finalizou Ancelotti.

Confiante, Leipzig espera surpreender o Bayern em Munique

Ninguém imaginaria que o RB Leipzig estaria disputando a liderança da Bundesliga a essa altura da temporada, inclusive porque é a primeira participação da equipe na elite do futebol alemão, no entanto os touros vermelhos continuam provando sua força, rodada a rodada. A equipe não ocupa a liderança pela diferença no saldo de gols (26 para os bávaros e 19 para os touros vermelhos).

O momento é de euforia para os DieRotenBullen e também para Diego Demme, um dos destaques da equipe, que acabara de renovar contrato: “Estou muito feliz em estender o meu contrato. Eu me sinto em casa em Leipzig e com o time”, celebrou o meio-campista.

O diretor Ralf Rangnick e o treinador Hasenhüttl, em entrevista coletiva, falaram sobre o sucesso da equipe no ano de 2016 e do confronto diante do Bayern: “2016 foi um grande e inesquecível ano para todo o clube. Estaremos satisfeitos com qualquer resultado diante do Bayern, desde que joguemos com nossas forças e dermos tudo de nós”, disse o diretor Rangnick.

Hasenhüttl também destacou a partida diante dos bávaros: “Estaremos enfrentando um dos melhores times do mundo na quarta-feira. Será um jogo muito difícil. Não podemos cometer nenhum erro se quisermos vencer, mas os jogadores estarão cheios de confiança”, finalizou o treinador do Leipzig, almejando um resultado positivo em Munique.