Wolfsburg bate o Borussia M'Gladbach no jogo dos desesperados

Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg se enfrentaram nesta terça-feira (20) em jogo válido pela 16ª rodada da Bundesliga, no Borussia-Park, em Mönchengladbach. As duas equipes entraram pressionadas para o confronto, uma vez atravessam uma má fase na competição nacional.

Robert Kampa foi o árbitro responsável por mediar o duelo que terminou com vitória do Wolfsburg por 2 a 1, com gols de Caligiuri e Mario Gomez para os lobos, enquanto Thorgan Hazard descontou para os Potros.

Gol no início dá vantagem aos Lobos

Pressionado e jogando em casa, o Borussia Mönchengladbach tinha a obrigação de impor seu ritmo, no entanto não foi o que aconteceu no Borussia-Park, pois logo aos 3’ de partida a equipe visitante aproveitou uma falha de marcação do lateral sueco Wendt para abrir o placar com Caligiuri, após excelente cruzamento da esquerda. O panorama da partida continuou favorável ao Wolfs, que quase chegou ao segundo gol depois de uma saída de bola equivocada de Yann Sommer, mas Draxler não conseguiu aproveitar a oportunidade.

Os Potros tentaram esboçar alguma reação somente após a metade da etapa inicial, quando Hazard recebeu dentro da área e tentou finalizar, todavia o chute do belga foi bloqueado pela defesa adversária. Minutos depois o belga tentou explorar um contra-ataque em velocidade, mas foi parado por Bruma, que recebeu cartão amarelo. A falta de criatividade prevaleceu e ambas as equipes pouco produziram, mas o jogo interessava o Wolfsburg, que detinha a vantagem.

Hazard tenta resolver sozinho, mas Mario Gomez dá vitória ao Wolfsburg

Nenhuma modificação. Foi dessa forma que o Borussia Mönchengladbach do pressionado André Schubert retornou para a segunda etapa, gerando mais fúria da torcida, que demonstrou impaciência com o treinador ao fim da etapa inicial, vaiando a equipe, assim como fizeram após o revés dos Foals para o Augsburg na rodada passada.

Thorgan Hazard, único jogador a tentar mudar o panorama do jogo, chegou ao gol de empate aos 52’, após boa jogada individual pelo flanco esquerdo o belga tocou para Stindl que finalizou, Benaglio deu rebote e Thorgan apareceu para aproveitar e mandar para o fundo das redes, empatando o duelo e levando a torcida a loucura nas arquibancadas, mas por pouco tempo.

Alguns minutos depois de empatar, o Gladbach voltou a demonstrar sua latente instabilidade defensiva. Após chutão de Benaglio, houve um desvio e Mario Gomez ficou frente a frente com Sommer, deslocando com extrema facilidade o arqueiro suíço para virar a partida. O Wolfsburg administrou o resultado e conquistou um importante triunfo, afundando ainda mais o Gladbach.

Hamburgo derrota o Schalke e encaminha recuperação

O Hamburgo, que se vangloria por ser o único time a não disputar a segunda divisão da Bundesliga, venceu mais uma e encaminha sua recuperação no campeonato. O time comandado por Gisdol bateu o Schalke 04 por 2 a 1, no Volksparkstadion, com gols de Nico Müller e Wood, enquanto o jovem Avdijaj descontou para os azuis reais.

Com o triunfo, o Hamburgo chegou a 13 pontos, ocupando o 16º lugar, enquanto o Schalke 04 permanece em 11º, com 17 pontos conquistados.