Dortmund decepciona em casa e apenas empata com Augsburg na Bundesliga

O Borussia Dortmund enfrentou o Augsburg em jogo válido pela 16ª rodada da Bundesliga 2016/17, nesta terça-feira (20). Os aurinegros querendo terminar na zona de classificação da UCL jogaram contra um time que queria se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Em um confronto movimentado a partida terminou empatada em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Dembélé. Para os visitantes o gol foi de Ji Dong-Won. Com o resultado os aurinegros entraram provisoriamente na zona de classificação da UCL e estão na quarta colocação com 27 pontos. Já os rot estão em décimo segundo com 18 pontos.

A próxima partida do Borussia Dortmund é contra o Werder Bremen no Weserstadion. Enquanto que o Augsburg recebe o Hoffenheim na WWK Arena, os jogos serão apenas no mês de janeiro, no dia 21. A Bundesliga terá a pausa de um mês por conta do rigoroso inverno europeu.

Aurinegros criaram oportunidades, mas o sul-coreano Ji Dong-Won deixou os visitantes em vantagem

Buscando terminar 2016 na zona de classificação da UCL, os aurinegros queriam se despedir de sua torcida com uma vitória diante de um adversário que deu sinal de vida na última partida. Antes do jogo fizeram um minuto de silêncio por conta do atentado ocorrido em Berlim.

Com bola rolando a equipe da casa quase abriu o marcador aos nove minutos em uma linda jogada de Mario Götze, o jogador se livrou do marcador e arriscou no canto direito de Hitz e mandou na trave, quase inaugurando o placar.

Depois foi a vez do artilheiro do campeonato Aubameyang em cobrança de falta, mandar com veneno, mas Hitz atento espalmou para o lado. Mais tarde novamente na bola parada, desta vez no levantamento de Schmelzer, o lateral mandou na cabeça de Ginter que desviou só que o arqueiro suíço fez grande defesa.

Hitz apareceu mais uma vez, aos 30 minutos, ao intervir o chute de Kagawa, o japonês arriscou de frente com o arqueiro que afastou de soco.

Mas aos 33 minutos os visitantes abriram o marcador na antecipação de Hinteregger, o zagueiro austríaco foi conduzindo a bola e logo depois Morávek deu na medida para o sul-coreano Ji Dong-Won sair de frente com Weidenfeller, o experiente goleiro defendeu na primeira só que na sobra o atacante mandou para o fundo do gol.

Dembélé empata no início da segunda etapa deixando tudo igual

Já na etapa final os aurinegros chegaram ao empate aos dois minutos Kagawa deu assistência para Dembélé, o jovem jogador francês entrou na área e mandou na saída de Hitz, deixando o confronto igual.

Por pouco a virada não chegou aos cinco minutos em um lindo voleio de Aubameyang, o gabonês desviou o cruzamento de Pulisic, mas Hitz fez excelente defesa evitando que seria o segundo gol do time da casa.

Ainda tiveram outra oportunidade na bola levantada por Schmelzer na área e mandou com muito perigo e Sven Bender deu um leve desvio só que Hitz estava no lance só que a bola saiu pelo canto direito.

A virada quase veio aos 36 minutos Dembélé foi acionado e depois cruzou para o meio da área só que Hinteregger no momento exato conseguiu afastar para longe. E Aubameyang teve de tudo para fazer o seu gol só que parou na grande defesa de Hitz e na sobra Schürrle arriscou pra fora.

Hrgota marca duas vezes ajudando o Frankfurt a derrotar o Mainz 05 no Rhein-Main-Derby

Na Commerzbank Arena o Eintracht Frankfurt jogou contra o Mainz 05 no Rhein-Main-Derby, as águias buscando entrar na zona de classificação da UCL teve pela frente seu arquirrival que só faz campanha mediana nesta temporada.

Os mandantes foram mais eficientes e venceu pelo placar de 3 a 0 com dois gols de Hrgota e outro de Barkok. Ainda o atacante colombiano Córdoba foi expulso. Com o resultado colocou as águias na terceira colocação com 29 pontos. Já os 05 estacionaram na nona colocação com 20 pontos.

A próxima partida do Eintracht Frankfurt é contra o RB Leipzig na Red Bull Arena no dia (21). Enquanto que o Mainz 05 recebe o Colônia na Opel Arena no dia (22). Os jogos serão apenas no mês de janeiro.