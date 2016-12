Com sequência de quatro jogos sem vencer, capitão do Dortmund dispara: "Estamos desapontados"

As equipes empataram em 1 a 1 no Signal Iduna Park (Foto: Florian Groeger)

No Signal Iduna Park, em Dortmund, nesta terça-feira (20) o Borussia Dortmund tropeçou novamente e acumulou o quarto empate consecutivo, sendo um na Uefa Champions League e três na Bundesliga. Desta vez, em duelo válido pela 16ª rodada da Liga Alemã, a última do primeiro turno , os aurinegros enfrentaram dificuldades frente ao Augsburg. O modesto time da Baviera entrou em campo muito bem postado taticamente e arrancou o empate fora de casa, em 1 a 1.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, o sul-coreano Ji Dong-Won abriu o placar para o Augsburg, mas aos dois minutos da etapa complementar, o francês Ousmane Dembélé marcou pelo Dortmund e deixou tudo igual. Com o resultado, o Borussia somou 27 pontos e caiu para a quarta posição na tabela de classificação – perdendo também a chance de encostar nos líderes da Bundesliga. Já o Augsburg, que atualmente é o 12º colocado, acumulou 18 pontos na competição.

Após o confronto, o capitão do Borussia Dortmund conversou com jornalistas na zona mista do Signal Iduna Park. Marcel Schmelzer comentou o resultado e brevemente analisou o desempenho do time aurinegro no primeiro turno. “Estamos desapontados por não sermos capazes de concluir o ano com uma grande vitória”, disse. “Jogamos uma temporada mista até aqui. É preciso ser compreensivo também, já que tivemos que lidar com a ausência de vários atletas importantes durante um longo período”, acrescentou o defensor, enfatizando. “Sabemos bem o que é preciso fazer para melhorar no segundo semestre”.

O meio campista Mario Götze também falou com a imprensa após o apito final. Assim como o companheiro Schmelzer, o camisa 10 rapidamente falou sobre o resultado. “Para nós, não conquistar os três pontos novamente é algo muito amargo”, afirmou o jogador. Götze ainda declarou que a equipe não pode estar satisfeita, em função da atual posição na Bundesliga. “Na situação atual, a pausa de inverno será muito boa para nós”, concluiuo alemão.