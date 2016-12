Após metade ruim de temporada, André Schubert é demitido do Borussia Mönchengladbach

Foto: Divulgação/Bundesliga

O Borussia Mönchenglabach anunciou nesta quarta-feira (21) a demissão do treinador André Schubert, com efeito imediato. O clube anunciará o sucessor em breve, de acordo com o diretor esportivo Max Eberl.

André Schubert chegou a Mönchengladbach em julho de 2015 como treinador da equipe sub-23 do Borussia, no entanto, devido a saída de Lucien Favre, assumiu como comandante interino em setembro do mesmo ano. Após seis vitórias e um empate na Bundesliga, além de atuações convincentes na Champions, o clube ofereceu um contrato permanente para André, que foi renovado recentemente.

Com Schubert no comando o Gladbach alcançou o 4º lugar no Campeonato Alemão, assegurando assim uma vaga nos playoffs da Champions League, onde eliminou o Young Boys e retornou à fase de grupos pela segunda temporada consecutiva. O Borussia atingiu uma marca de 1.91 pontos por jogo sob o comando de Schubert – nenhum outro treinador dos Potros jamais havia alcançado esse nível de sucesso.

No entanto, com apenas uma vitória nos últimos 11 jogos a cúpula diretiva dos Potros resolveu romper a ligação com Schubert: “Tivemos várias conversas nos últimos dias, analisamos nossa desenvolvimento no campo e discutimos um bom acordo e junto com André chegamos a conclusão de que seria melhor para os dois lados encerrar o nosso tempo junto”, justificou Eberl, que ainda agradeceu pelos serviços prestados por Schubert: “Schubert nos ajudou bastante na temporada passada, liderando a equipe para a 4ª colocação e uma vaga na Champions League, no entanto o desenvolvimento estagnou por diversas razões”, disse o diretor do Gladbach.

O ex-comandante também falou sobre sua saída do Borussia: “Após conversas amigáveis, chegamos a decisão de que um novo impulso poderia ser o necessário para o clube, que sempre será maior que qualquer individuo, de volta ao caminho do sucesso. Eu gostaria de agradecer pela maravilhosa experiência com pessoas maravilhosas”, disse Schubert.

André Schubert comandou o Borussia Mönchengladbach em 62 partidas, com 28 vitórias, 12 empates e 21 derrotas.