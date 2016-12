Com tranquilidade, Bayern bate Leipzig em duelo pela liderança

Jogo emocionante e bem disputado entre os líderes do campeonato, certo? Errado. Não foi o que ocorreu no duelo entre Bayern de Munique e RB Leipzig, realizado nesta quarta-feira (21), na Allianz Arena, em jogo válido pela 16ª rodada da Bundesliga, a última antes do Winter Break e que valia a liderança da competição.

A partida foi mediada pelo árbitro Felix Swayer e terminou com vitória do Bayern, por 3 a 0. Os gols dos bávaros foram marcados por Thiago Alcântara, Xabi Alonso e Robert Lewandowski, em um triunfo que assegurou a liderança do Bayern no duelo mais aguardado do ano na Bundesliga.

Bayern atropela Leipzig na etapa inicial

O jogo tinha tudo pra ser o mais disputado até aqui na temporada, mas o duelo entre Bayern e Leipzig não teve nada de emocionante, uma vez que os bávaros começaram o jogo em alta intensidade e logo aos 17’ chegaram ao primeiro gol, com Thiago aproveitando, dentro da área, para abrir o marcador em Munique.

O domínio dos bávaros continuou evidente e, um minuto após anotar o primeiro, Douglas Costa acertou a trave de Gulácsi. Alguns minutos depois, o Bayern, que continuara pressionando, chegou ao segundo gol da partida com o volante Xabi Alonso chegou como elemento surpresa na área adversária para mandar para o fundo das redes e ampliar a vantagem do Bayern.

As coisas já não estavam favoráveis para o Leipzig e o meia-atacante Emil Forsberg foi expulso de forma direta após uma entrada por trás em Lahm, deixando os touros vermelhos em desvantagem numérica. Ao fim do primeiro tempo o Bayern ainda conseguiu chegar ao 3º gol, após Gulácsi cometer pênalti em Douglas Costa, o qual foi convertido pelo artilheiro Robert Lewandowski.

Bávaros controlam a vantagem na etapa final

Carlo Ancelotti retornou para a etapa complementar com Franck Ribery no lugar de Arjen Robben, provavelmente para poupar o holandês, que retorna de lesão, uma vez que o jogo estava praticamente definido a aquela altura.

Os donos da casa continuaram com a posse de bola, tendo em vista que a vantagem numérica proporcionaria algo do time, mas sem forçar muito o ritmo, todavia, mesmo sem muito esforço, o Bayern teve boas oportunidades de ampliar a vantagem no inicio da etapa complementar, principalmente com Lewandowski, que esteve próximo de marcar novamente, após grande jogada individual de Ribery, mas a finalização do polonês foi para fora.

Com a vantagem numérica e no placar a seu favor, o Bayern continuou apenas gerenciando a posse de bola, evitando qualquer esforço excessivo, uma vez que o triunfo estava encaminhado. Aos 86’, Douglas Costa quase anotou mais um para os donos da casa, em uma bela cobrança de falta, contudo o goleiro Gulácsi fez uma excelente intervenção, evitando mais um gol dos bávaros.

Nos minutos finais, Ribery, que entrou bem na segunda etapa, realizou algumas boas jogadas e serviu seus companheiros, o que não foi suficiente para ampliar o marcador, que já não era de tanta preocupação para a equipe comandada por Carlo Ancelotti, que assegurou a liderança da competição antes do Winter Break.