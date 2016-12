Lesionado, Boateng desfalcará Bayern por cerca de seis semanas

Boateng rompeu tendão do peitoral (Foto: Stuart Franklin/Getty Images)

Após se lesionar durante uma sessão de treinamentos no Säbener Straße, centro de desempenho do Bayern de Munique, nesta terça-feira (20) o defensor alemão Jérôme Boateng foi submetido a um procedimento cirúrgico, realizado pelo renomado médico e professor Dr. Andreas Imhoff. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o atleta de 28 anos passa bem, mas ficará em processo de recuperação ao longo de toda a pausa de inverno.

Enquanto se preparava junto ao elenco bávaro para o confronto diante do RB Leipzig, devido a uma queda, Boateng sofreu o rompimento do tendão no peitoral direito. "A operação correu muito bem, mas para que o processo de cicatrização e recuperação seja perfeito, Jérôme ficará afastado das atividades por um período aproximado de seis semanas”, disse o médico do Bayern, Dr. Volker Braun, especialista em Ortopedia e Traumatologia.

Além de desfalcar o Bayern diante do RB Leipzig nesta quarta-feira (21), partida que, até então, era considerada uma das mais importantes da Bundesliga na atual temporada, o jogador muito provavelmente também não estará disponível nas primeiras rodadas após o recesso de inverno. Por meio do perfil na rede social Instagram, Boateng publicou uma foto direto do hospital onde segue internado, acompanhada de uma mensagem de agradecimento aos torcedores. “A missão volte ainda mais forte acabou de começar”, escreveu o defensor.

Zagueiro já projeta retorno aos gramados (Foto: Reprodução/Instagram)

Desde 2011 no Bayern de Munique, Boateng tornou-se um dos pilares do sistema defensivo da equipe bávara. No entanto, o zagueiro machucou-se diversas vezes nesta temporada e consequentemente enfrentou inúmeras dificuldades em relação à aptidão física.

Boateng atuou em 12 dos 25 jogos disputados até aqui e apesar de ter desfalcado o Bayern em momentos importantes, tanto na Bundesliga quanto nas competições internacionais, o defensor contribui na boa campanha da equipe, que segue na liderança isolada da Liga Alemã, com 39 pontos. Além disso, os bávaros também classificaram-se para as oitavas de final da Uefa Champions League, onde enfrentarão o Arsenal, da Inglaterra.