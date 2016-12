Borussia Dortmund renova contrato de Julian Weigl até 2021

Foto: Alexandre Simões/Borussia Dortmund/Getty Images

A direção do Borussia Dortmund anunciou, nessa terça-feira (20), a extensão do contrato do meio-campista Julian Weigl até 2021. O antigo vínculo do jovem volante iria até o final da temporada 2018/19. Os torcedores do Dortmund receberam um presente de natal antecipado com a renovação de contrato do volante.

O meio-campista de 21 anos está no Borussia Dortmund desde 2015, quando se transferiu do TSV 1860 München por apenas € 2,5 milhões de euros – ele está avaliado em € 18 milhões de euros atualmente, de acordo com o site Transfermarkt – e em apenas um ano e meio o jogador teve uma evolução enorme, tornando-o peça fundamental no Dortmund e também parte da seleção da Alemanha, onde Julian esteve junto com os campeões mundiais na disputa da Uefa Euro 2016.

O diretor-esportivo do clube, Michael Zorc falou sobre a extensão do vínculo do promissor Weigl. “Ele tem um caráter incomum para os jovens”, disse Zorc, antes de completar: “Em um curto período de tempo ele conseguiu se adaptar ao Dortmund, atuando de forma extraordinária. E o desenvolvimento dele como jogador está apenas no começo. Estamos satisfeitos que ele tenha decidido comprometer o futuro dele conosco”, finalizou o diretor.

Julian Weigl atuou em 22 oportunidades na atual temporada, com um gol marcado. Na temporada passada o jovem natural de Bad Aibling atuou 51 vezes com a camisa dos aurinegros, com uma assistência. Pela Die Mannschaft, Weigl jogou em 4 oportunidades, tendo estreado em Maio deste ano.

O jovem jogador também falou sobre a felicidade em assinar o contrato de renovação com o Borussia. “Eu me sinto em boas mãos em Dortmund, no aspecto esportivo e pessoal. Essa foi uma decisão lógica para mim e não tive que pensar muito antes de decidir em estender o meu contrato”, celebrou o meio-campista dos aurinegros, que era um suposto alvo do Real Madrid, de acordo com periódicos espanhóis.