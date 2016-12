Borussia M'Gladbach anuncia Dieter Hecking como novo treinador

(Foto: Divulgação/Imago)

O Borussia Mönchengladbach não demorou para apresentar um substituto para o recém demitido André Schubert, apontando Dieter Hecking, 52 anos, como o novo treinador dos Potros até Junho de 2019.

Hecking assumiu o comando Wolfsburg um pouco antes do Natal em 2012. Em 2015, a equipe conquistou a DFB Pokal e terminou a Bundesliga como vice-campeã, perdendo apenas para o poderoso e quase imbatível Bayern de Munique, tendo inclusive aplicado uma goleada por 4 a 1 nos bávaros.

O Wolfsburg demitiu o comandante Dieter Hecking após um péssimo início de temporada. O ex-treinador dos Lobos conseguiu apenas uma vitória em sete jogos disputados. O estopim foi o revés para o recém-promovido RB Leipzig por 1 a 0, na Volkswagen Arena.

Hecking começou sua carreira profissional como jogador justamente no Borussia M’Gladbach, em 1983, com 19 anos. Todavia, o meia-atacante atuou apenas seis vezes em duas temporadas antes de se transferir para o Hessen Kassel. O diretor-esportivo do Gladbach, Max Eberl, falou sobre a contratação do treinador: “Queríamos adicionar um novo ímpeto após o desenvolvimento das últimas semanas com um novo treinador. Dieter Hecking é exatamente o homem para isso, ele é um treinador com muita experiência, que teve sucesso em diferentes leveis e em diferentes equipes”.

Dieter Hecking chega ao Borussia Mönchengladbach para suceder André Schubert, demitido nessa quarta-feira (20) após uma péssima metade de temporada – o Gladbach venceu apenas um dos últimos 11 jogos – e a direção esportiva do clube desejava mais estabilidade ao time. Dieter, de 52 anos, tem uma extensa experiência na Bundesliga, tendo comandado equipes como Alemannia Aachen, Hannover 96 e Nüremberg, antes de assumir o comando técnico dos Lobos.

O novo treinador terá tempo para ajustar as coisas em Mönchengladbach, uma vez que o Campeonato Alemão encara a pausa de inverno, além da aproximação da janela de transferências, na qual os Potros poderão vir a se reforçar para o restante da temporada.