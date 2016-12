Com três jogadores, Borussia Dortmund é o time com mais revelações na Liga dos Campeões

Dembélé e Pulisic foram considerados revelações (Foto: Divulgação/Borussia Dortmund)

Neste sábado (24), o site oficial da Liga dos Campeões da Uefa divulgou as onze revelações do torneio, além do técnico. O Borussia Dortmund marcou presença com três jogadores, sendo o time que mais revelou jovens no torneio mais importante da Europa: os atacantes Ousmane Dembélé e Christian Pulišić, além do meio-campista Raphaël Guerreiro.

Também integram a equipe o português Renato Sanches e o alemão Joshua Kimmich, que jogam no Bayern de Munique. Logo, com os cinco jogadores, a Bundesliga é o campeonato que mais revelou jovens na Liga dos Campeões, seguida pela Liga Santander (com dois jogadores), a Ligue One (com dois jogadores) e a Liga NOS (com um jogador).

Foram listados no site: o goleiro Alphonse Areola (PSG); os defensores Sergi Roberto (Barcelona), Samuel Umtiti (Barcelona), Victor Lindelof (Benfica); os meio-campistas Thomas Lemar (Monaco), Joshua Kimmich (Bayern München), Renato Sanches (Bayern München) e o seu compatriota Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund); os atacantes Chrisitan Pulišić (Borussia Dortmund), André Silva (Porto) e Ousmane Dembélé (Borussi Dortmund). O técnico escolhido foi o vencedor da última Liga dos Campeões, o francês Zinedine Zidane, que comanda o Real Madrid.