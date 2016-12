Manuel Neuer é o melhor goleiro do Mundo pela quarta vez seguida

Foto: Reprodução/Getty Images

Recentemente (25), a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) divulgou a traidicional lista de melhores jogadores de cada posição, além dos técnicos. No entanto, o encabeçamento de uma categoria em especial continua estático nos últimos quatro anos. Manuel Neuer reina absoluto desde 2013, quando se sobrepôs ao Iker Casillas, que impôs cinco anos de domínio. O alemão recebeu 156 pontos e 65 separam o jogador do Bayern de Munique do lendário Gianluigi Buffon e a 106 de Rui Patricio, que levantou recentemente a Eurocopa com a seleção de Portugal.

Entre os treze escolhidos, também marcam presença Claudio Bravo, David de Gea, Jan Oblak, Hugo Lloris, Keylor Navas, Thibaut Courtois, Petr Cech, Samir Handanovic, Marc-André Ter Stegen e a grande surpresa, Denis Onyango, que inclusive conseguiu marcar mais pontos que goleiros renomados como os titulares do Arsenal, da Internazionale e do Barcelona. O dito cujo é natural de Uganda e arqueiro do Mamelodi Sundowns e campeão da Liga dos Campeões da África. A lista desse ano também marcou a primeira vez desde 2003 que Iker Casillas, atualmente no Porto, fica fora dos treze melhores arqueiros do Mundo.

Manuel Neuer também ingressou na lista de Melhores Goleiros dos Últimos Trinta Anos, tendo se sobreposto a lendas como: Walter Zenga, Jose Luis Chillavert, Oliver Kahn e Gianluigi Buffon, e precedido apenas por Iker Casillas, que ganhou o prêmio de melhor do Mundo na posição por cinco anos.