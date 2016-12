Hamburgo contrata zagueiro albanês Mergim Mavraj, ex-Colônia

(Foto: Divulgação/Hamburgo)

O Hamburgo anunciou oficialmente o zagueiro albanês Mergim Mavraj, de 30 anos, que estava atuando nesta temporada pelo Colônia, nesta terça-feira (27). O jogador chega para o lugar do brasileiro Cléber, que retornou ao Brasil para atuar pelo Santos e também para dar estabilidade a defesa hamburguesa, que vem sofrendo nas últimas temporadas. Os valores foram entorno de 1,8 milhões de euros (cerca de 6 milhões de reais) por um contrato até a metade de 2019.

Mavraj estava nos bodes desde 2014, quando chegou junto ao Greuther Fürth. Ainda atuou por Darmstadt e Bochum, e joga pela seleção albanesa e esteve na última edição da Eurocopa em 2016.

Em sua chegada, o jogador falou das expectativas no novo clube: “Estou chegando a um grande clube e venho para ajudar a equipe nesta segunda parte de campeonato. Será uma grande honra vestir essa camisa e poder fazer de tudo para que a equipe saia de uma situação muito incomoda na tabela”.

“Vai ser muito bom ter uma sequência de jogos atuando pelo Hamburgo e farei de tudo para que o time consiga ter uma boa estabilidade no setor de defesa e por isso que confiaram em meu futebol, mas vou brigar pelo meu espaço”, afirmou o jogador.

Na atual temporada, o zagueiro vinha atuando como titular e estava sendo um dos destaques do Colônia pela solidez defensiva. Sua experiência vai ser útil para os dinos, que vem se recuperando na competição.

O Hamburgo terminou a primeira parte da Bundesliga na décima sexta colocação com 13 pontos, que hoje o levaria para disputar os playoffs contra o terceiro colocado da segunda divisão. O início foi muito ruim, perdendo jogos seguidos e sua primeira vitória ocorreu apenas na 13ª rodada, diante do Darmstadt.

A equipe fará sua intertemporada nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, a partir do dia 5 de janeiro, e irá realizar uma série de amistosos, antes do retorno da Bundesliga. O clube enfrenta o Wolfsburg no dia 21 do mesmo mês.