Ex-Sevilla, zagueiro Kolodziejczak é contratado pelo Gladbach para sequência da Bundesliga

Foto: Divulgação/Borussia

O Borussia Mönchenglabach retornou aos treinos nesta quarta-feira (4) para a realização dos preparativos à segunda parte da temporada. Além da reapresentação do elenco, foi o primeiro contato de Dieter Hecking, novo treinador dos potros, com a imprensa e jogadores.

O diretor-esportivo, Max Eberl, também aproveitou a oportunidade para oficializar a contratação do defensor Timothée Kolodziejczak, ou simplesmente 'Kolo', ex-Sevilla. O zagueiro francês firmou um contrato com o clube até junho de 2021, em transferência que gira em torno de € 7,5 milhões, de acordo com o Transfermarkt.

Kolodziejczak, natural de Avion (França), é filho de pai polonês e mãe marroquina. Com 25 anos de idade, Kolo iniciou sua carreira profissional no Lyon, mas obteve destaque ao defender as cores do Nice, clube o qual atuou entre os anos de 2012 e 2014, antes de se transferir para o Sevilla. Peça importante da equipe espanhola, Kolo foi campeão da Uefa Europa League em duas oportunidades (2014-2015 e 2015-2016).

Max Eberl foi enfático ao rechaçar uma possível saída de Christensen ao final da temporada, devido à confirmação da contratação de Timothée. “A chegada de Kolodziejczak não indica que Christensen sairá na janela de verão”, afirmou o diretor. O zagueiro dinamarquês está cedido por empréstimo pelo Chelsea até o final da atual temporada.

O defensor francês chega também para suprir a saída de Álvaro Domínguez, que recentemente anunciou aposentadoria, devido a problemas físicos. Kolo, que na temporada passada era parte importante da equipe do Sevilla, perdeu espaço na atual temporada sob o comando de Jorge Sampaoli, tendo disputado apenas nove partidas até aqui.

Kolo deverá se juntar a delegação que viajará para Marbella-ESP, na sexta-feira (6) para a realização da intertemporada, onde os Potros disputarão dois jogos amistosos, diante do Würzburger Kickers e do Zulte Waregem, ex-equipe de Thorgan Hazard, ambos os jogos serão disputados na terça-feira (10).