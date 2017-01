Recuperado de lesão, Bellarabi mostra confiança para retorno: "Me sinto muito bem"

(Foto: Divulgação/Bundesliga)

Após quatro meses afastado, o alemão Karim Bellarabi está prestes a retornar aos gramados. Atualmente no Bayer Leverkusen, o atacante de 26 anos está recuperado de uma lesão muscular, que sofreu ainda no início da temporada. O jogador encontra-se com os demais atletas do elenco em Orlando, na Flórida, onde preparam-se para disputar a Flórida Cup, pelo terceiro ano consecutivo.

Bellarabi lesionou-se em duelo válido pela 2ª rodada da Bundesliga, logo aos dois minutos de jogo, na vitória sobre o Hamburgo, em Leverkusen. Na ocasião, o atacante imediatamente foi substituído e posteriormente realizou exames médicos, que diagnosticaram o comprometimento no tendão da virilha direita. Em seguida, Karim embarcou para a Basileira, na Suíça, onde foi submetido a um processo cirúrgico.

No entanto, apesar de tratar-se de uma lesão grave, Bellarabi não parece ter ficado com nenhuma sequela. O atacante fez o melhor tempo e foi o mais resistente na primeira sessão de treinos do Leverkusen em solo americano. "Eu me sinto muito bem e não há mais nenhum sinal de lesão", explicou Bellarabi. "Eu não tenho nenhum problema nesse momento. Se você quiser colocar uma porcentagem sobre minha recuperação, talvez eu esteja entre 95% ou 96%”, acrescentou.

O Bayer estreará pela Florida Cup no próximo domingo (8), diante do Estudiantes de La Plata, mas o foco do atacante demonstra-se totalmente voltado para a recuperação da equipe no segundo turno. "O fato é que atualmente estamos nono na Bundesliga, queremos subir na tabela o mais rápido possível", disse Bellarabi. "Queremos fazer o nosso melhor durante a segunda metade da temporada e depois veremos o que acontece no final. Vamos lutar até o fim", afirmou o jogador.

Com o regresso, Karim Bellarabi pretende mudar totalmente o panorama. Na temporada passada, o atacante anotou seis gols e contribui com 11 assistências, enquanto na atual campanha, o jogador somou apenas 93 minutos em campo. "Eu só queria uma coisa: voltar ao campo o mais rápido possível", ressaltou. "É por isso que eu treinei tão duro todos os dias, mas valeu a pena. As instalações aqui em Orlando são excelentes e é perfeito para nos prepararmos para a segunda metade da temporada", finalizou.