Thomas Müller revela expectativas para o Bayern de Munique no segundo turno da Bundesliga

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

Em entrevista ao site da Bundesliga, o campeão do mundo Thomas Müller mostrou-se extremamente otimista em relação ao ano de 2017 do Bayern de Munique. após a equipe ter sido surpreendida pelos novatos do RB Leipzig. ‘’Vocês viram que melhoramos nosso jogo e tivemos um progresso gradual nas últimas três, quatro semanas.’’, declarou. ‘’Isso me dá muita esperança para as próximas semanas. Seria muito melhor se tivéssemos nosso patch – essa é o sentimento, de qualquer forma’’.

No entanto, na equipe, Müller não é o único com tais sentimentos: o atacante polonês Robert Lewandowski também compartilha deles. ‘’Os treinamentos de (pré-temporada) verão e (inter-temporada) inverno são bem diferentes.’’, o atacante explicou.

‘’A pré-temporada de verão foi muito curta para muitos jogadores, não conseguimos nos preparar totalmente. Agora temos mais tempo de melhorar fisicamente e taticamente, então eu espero que o segundo turno seja melhor para nós’’, salientou Muller.

Atualmente, devido à pausa do rigoroso inverno alemão, o Bayern de Munique encontra-se na inter-temporada em Doha, no Qatar, se preparando para a volta do campeonato, ao fim de Janeiro. O time da Allianz Arena terminou o primeiro turno liderando a tabela, no entanto, o novato e surpreendente RB Leipzig os segue de perto.