Meia do Rennes, francês Ntep é contratado pelo Wolfsburg como substituto de Draxler

Google Plus

Internacional francês, Ntep marcou quinze gols na última temporada da Ligue One. (Foto: Divulgação/Stade de Rennais)

Nessa segunda-feira (09), o Wolfsburg, que está atualmente na 13º colocação na Bundesliga, anunciou a contratação de Paul-Georges Ntep, jogador francês que estava no Stade de Rennais. Valores não foram divulgados oficialmente, mas a duração do contrato é de quatro anos.

''Ele é um jogador interessante'', declarou o técnico dos Lobos, Valerien Ismael. ''Com Paul-Georges, nós melhoramos nossas capacidades nas pontas. Ele é incrivelmente rápido, versátil tecnicamente apesar de ser jovem. Com ele no plantel, nos tornamos mais imprevisíveis e flexíveis.'', completou.

Conterrâneo de Samuel Eto'o, nascido em Douala, Camarões, Ntep mudou-se cedo para a França. O jovem valor foi convocado por Deschamps para jogar pela seleção francesa, e entrou em campo duas vezes. Marcou dois gols em 15 aparições em todas as competições pelo Stade de Rennais nesta temporada, mostrando-se um bom jovem valor. Infelizmente, não pode estar na Euro 2016 pois se lesionou.