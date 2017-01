Destaque da 2. Bundesliga com o Nuremberg, Guido Burgstaller assina com o Schalke 04

Google Plus

Foto: Divulgação/Schalke 04

O Schalke 04 anunciou, nesta segunda-feira (9), o atacante austríaco Guido Burgstaller, de 27 anos, que estava atuando pelo Nuremberg. O jogador vinha sendo sondado para atuar em outras equipes como Augsburg, Huddersfield Town e Anderlecht, hoje treinado por René Weiler, que foi seu treinador no clube bávaro na temporada passada. Os valores foram entorno de 2 milhões de euros, cerca de 6,7 milhões de reais por um contrato até a metade de 2020.

Burgstaller vinha sendo não somente destaque desta temporada no ataque do Nuremberg, mas também é artilheiro da 2. Bundesliga (segunda divisão alemã) com 14 gols. Entretanto, seu agora ex-clube não vem fazendo grande campanha neste campeonato.

Na temporada passada, Guido Burgstaller foi um dos nomes mais importantes na campanha da equipe que por pouco não voltou para primeira divisão. O Nuremberg foi derrotado apenas nos playoffs para o Eintracht Frankfurt, perdendo a oportunidade de retornar a elite.

Os azuis reais vinham em busca do atacante devido às lesões de Huntelaar, Embolo e Franco Di Santo, que estão entregues ao departamento médico. Desta forma, o Schalke terminou a primeira parte da Bundesliga jogando com sem atacante fixo.

O diretor esportivo do Nuremberg, Andreas Bornemann, lamentou a saída do jogador: “Burgstaller era um jogador muito importante dentro do nosso clube e seu nome vinha sendo especulado para reforçar outras equipes. Seria bem complicado segurar ele por mais tempo e infelizmente perdemos para uma grande equipe. Infelizmente perdemos um dos destaques da temporada e que vinha nos ajudando na recuperação da equipe na 2. Bundesliga. Nós desejamos muito sucesso a ele, daqui para frente”.

Em uma campanha de altos e baixos, o Schalke 04 terminou a primeira parte da Bundesliga em décimo primeiro, com 18 pontos. O clube faz a intertemporada em Benidorm, na Espanha, e vem fazendo uma série de amistosos. No retorno da competição nacional, o clube recebe na Veltins-Arena o Ingolstadt, no dia 21 de janeiro.