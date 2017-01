Bayern de Munique cede zagueiro Badstuber ao Schalke 04 por empréstimo

Zagueiro de 27 anos busca recuperar o bom futebol (Foto: Divulgação/Bayern de Munique)

O Schalke 04 confirmou, nesta quarta-feira (11), a contratação do zagueiro Holger Badstuber, por empréstimo junto ao Bayern de Munique. De acordo com a assessoria de ambos os clubes, a realização de exames médicos é o único detalhe que resta para a concretização do negócio. Com a eventual assinatura do contrato, a previsão é de que o atleta de 27 anos defenda o time de Gelsenkirchen até o fim da temporada.

Após o acordo entre Bayern, Schalke e o staff do jogador, Badstuber disse que é grato aos Bávaros e deixou claro que a transferência por empréstimo é um desejo pessoal. “Eu quero e preciso recuperar o ritmo de jogo agora, acredito que isso será possível no Schalke”, declarou. “Estou ansioso para o meu primeiro jogo em Gelsenkirchen”, acrescentou o defensor.

O diretor executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, comentou a negociação e também explicitou que a transferência é uma vontade do jogador. "Holger é um jogador merecedor. Ele lesionou-se muitas vezes, mas agora, está novamente com uma boa forma física e quer jogar mais vezes”, disse.

“Ele [Badstuber] pediu para ser emprestado ao Schalke 04. Este desejo é de bom grado e nós obedecemos. Esperamos que nos próximos meses Holger tenha acumulado muitos minutos e aproveito para desejar-lhe tudo de melhor”, concluiu o presidente.

Revelado pelo Bayern de Munique, Badstuber foi promovido à equipe principal na temporada 2009/10. Ainda jovem e com pouca experiência, Holger estava entre os 23 jogadores que defenderam a seleção alemã na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

No entanto, o zagueiro sofreu o rompimento dos ligamentos do joelho na temporada 2012, a primeira grave lesão. Desde então, Badstuber vem enfrentando constantes lesões que, consequentemente, fizeram com que a carreira do defensor fosse interrompida diversas vezes.