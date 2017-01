Em boa fase na Bundesliga, Colônia anuncia pacote de renovações

Foto: Divulgação/Colônia

Nessa quarta-feira (11), o clube alemão Colônia anunciou que extendeu os contratos de três jogadores importantíssimos: o capitão Matthias Lehmann, que assinou por mais um ano, o prata da casa Marcel Risse por mais quatro anos, e o dinamarquês Frederik Sörensen até 2021. Os valores dos acordos não foram divulgados.

Matthias Lehmann é o capitão da equipe e jogador do time do famoso bode Hennes desde 2012. Segundo o técnico Peter Stöger: "Lehmann é um capitão exemplar e vem sendo um pilar nosso por causa de suas performances e chegadas para o jogo". O jogador, que se lesionou após onze partidas da temporada da Bundesliga, declarou: "Ser o capitão é algo muito especial para mim. Eu amo a responsabilidade no clube e acredito que podemos continuar fazendo progresso como uma equipe, quero continuar sendo parte disso quando me recuperar de minha lesão".

Outro que renovou foi Marcel Risse, um meio-campo prata da casa que participou de quinze jogos na temporada e marcou quatro gols contando todas as competições, além de dar quatro assistências. Suas ações defensivas, cruzamentos, saídas para o contra-ataque e passes decisivos são mais do que importantes para o time da Renânia do Norte-Vestfália. O comandante da equipe, Stöger, acredita que ele fez valer sua renovação: ''Marcel estava jogando muito bem até a sua lesão em Dezembro, e foi peça chave no nosso impressionante primeiro turno, com dois gols e quatro assistências.''

Já o dinamarquês Frederik Sörensen, versátil defensor ex-Juventus, deverá permanecer na equipe do Reno até o ano de 2021, visto que seu contrato foi renovado por dois anos. Ele esteve em todos os jogos na campanha do Colônia no primeiro turno da Bundesliga e se faz importante com seus passes-chave, no entanto, mostra-se fraco quando se trata de concentração. "Freddie tem performances ótimas e com muita flexibilidade no nosso sistema defensivo", adicionou Stöger. ''Ele é perfeito para o nosso time", completou.