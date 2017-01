Sem espaço no RB Leipzig, zagueiro Kyriakos Papadopoulos é novo reforço do Hamburgo

Foto: Divulgação/Hamburgo

O Hamburgo anunciou o zagueiro grego Kyriakos Papadopoulos, de 24 anos, que estava no RB Leipzig nesta segunda-feira (16). O jogador ficará nos dinos por empréstimo até o final desta temporada.

Papadopoulos foi emprestado aos touros vermelhos no início desta temporada, mas pouco jogou pelo clube da extinta Alemanha Oriental. Com a chegada do jovem zagueiro Dayot Upamecano na equipe, ficaria mais difícil para o grego jogar e, por isso, que o seu atual clube optou em emprestá-lo.

Foi o segundo reforço do time do norte nesta atual janela, já que o primeiro foi o albanês Mergim Mavraj. O jogador ficará com a camisa de número 4, que pertencia ao recém dispensado bósnio Spahic. Sua chegada é importante para estabilizar na defesa hamburguesa, que vem sofrendo nas últimas temporadas.

Este será o quarto clube de Kyriakos Papadopoulos na Bundesliga. Ele teve uma boa passagem pelo Schalke 04 entre 2011 e 2014 e depois seguiu para o Bayer Leverkusen, onde alternou entre titularidade e reserva. Por último, o atleta pouco atutou no RB Leipzig. Além disso, é zagueiro da seleção grega.

Em sua chegada ao clube, o novo reforço falou da expectativa de jogar pelo Hamburgo: “Estou muito bem fisicamente e espero voltar a ter uma sequencia de jogos agora atuando pelo Hamburgo. Venho para ajudar a equipe sair dessa situação ruim na tabela e o clube tem grandes jogadores. Fiquei muito feliz pela oportunidade que estou tendo de vestir a camisa dessa grande equipe”.

Os dinos encerraram sua intertemporada, que foi realizada em Dubai, realizando dois amistosos. Agora as atenções voltam para Bundesliga, onde a equipe ocupa a décima sexta colocação com 13 pontos. No final de semana, o Hamburgo vai enfrentar o Wolfsburg, na Volkswagen Arena, no próximo sábado (21) às 12h30.