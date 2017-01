Bayern de Munique renova com Arjen Robben por mais uma temporada

Foto: Divulgação/Bayern

O Bayern de Munique anunciou nesta segunda-feira (16) a extensão do vínculo de Arjen Robben com o clube até Junho de 2018. O contrato anterior venceria no término da atual temporada, com a renovação, o meia-atacante holandês terá 34 anos ao fim do novo vínculo contratual com os bávaros.

O holandês, de 32 anos, é o quarto jogador do Bayern a acertar renovação de contrato com o clube durante o Winter Break, depois de Franck Ribery, Rafinha e Robert Lewandowski, mantendo, dessa forma, a estrutura da equipe para as próximas temporadas.

Robben falou sobre a extensão de seu contrato com o clube da Baviera: “Estou satisfeito em poder atuar pelo Bayern por mais um ano. O clube é um dos melhores do mundo e Munique se tornou a segunda casa para minha família e para mim. Eu pretendo continuar jogando no mais alto nível e conquistar o maior número de títulos possíveis”, finalizou o meia-atacante.

O chefe executivo dos bávaros, Karl-Heinz Rummenigge descreveu sua satisfação com a renovação de contrato de Robben: “Arjen é um dos melhores jogadores em sua posição. Ele está em Munique por quase oito anos agora e se tornou uma parte integral do nosso clube. Estamos felizes que ele vá vestir a camisa do Bayern por mais um ano”, afirmou o diretor.

Arjen Robben, contratação do verão europeu de 2009, tem tido um papel importante em uma das fases mais bem sucedidas da história do Bayern, vencendo a Bundesliga cinco vezes, quatro DFB Pokal, Champions League, Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes de 2014. Robben, que já defendeu a seleção holandesa em 89 oportunidades, anotou 82 gols em 152 partidas na Bundesliga até então, incluindo cinco na atual temporada.

Robben terá a oportunidade de celebrar o novo contrato na sexta-feira (20), quando o Bayern visitará o Freiburg no retorno da Bundesliga após a pausa de inverno.